彰化縣王惠美再次強調，持續為食安把關。（吳敏菁攝）

彰化縣是養豬第三大縣，年產值百億，公投禁止萊豬進口不同意大於同意，彰化縣王惠美再次強調，持續為食安把關，從進口商進行高風險豬肉流向逐批查核管理，並針對食品製造業、超市及大賣場、餐飲業、餐盒工廠等食品供應鏈進行地毯式豬肉標示稽查及抽驗，至2021年12月已稽查3863家次，未來因應核食進口，也將擴大稽查食品來源。

彰化縣公投的投票率37％，四項不同意大於同意中，反核四差距最大，達2萬1044票，反萊豬比率拉得最近，才8736票，養豬業者多表示，反萊豬也牽涉了經濟、產業等多元面向，結果雖然是不同意大於同意，但是對消費者有信心，台灣買溫體豬肉的習慣、堅持用本地豬肉不會造成市場太大衝擊，不過，彰化也是肉圓等豬肉小吃大縣，許多人最擔心的還是高風險豬肉流向的問題。

縣長王惠美針對萊豬和核食議題，再次在縣府主管會報裁示衛生局、教育處、農業處等各局處加強高風險豬肉稽查、校園午餐，社區關懷據點共餐禁用萊豬，強化稽查食品來源，守護食安，嚴格把關守護縣民的健康。

彰化縣衛生局表示，持續地毯式豬肉標示稽查及抽驗，勾稽比對豬肉產品原產地標示之正確性，截至110年12月共稽查3863家次，未來因應核食進口，也將擴大稽查食品來源。

教育處表示，目前「校園午餐禁用萊豬」，所轄學校午餐合約規範，校園午餐一律使用國產豬肉、牛肉，加強校園午餐食材供應商、餐盒工廠等豬肉來源查核，由源頭掌握進口肉品流向，全面把關防止萊豬進入校園，確保學子的身心健康。

教育處指出，有關日本核能食物開放進口，也要求各校督導團膳業者，供應學校午餐之食品，應有透明產品之原料原產地資訊，保留廠商之進銷貨單、交易憑證、進口報單等資料作為佐證，縣府將透過菜單審查及學校午餐聯合稽查等，一併辦理抽查，鼓勵各校踴躍申請國產可追溯生鮮食材獎勵金，請廠商提供在地優良午餐食材，杜絕食安問題。

彰化縣目前有300個社區關懷據點，有260個提供老人共餐，260個社區全部同意禁用萊豬，拒絕萊豬進入社區關懷據點，保障社區長輩的健康。