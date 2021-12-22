看準智慧家庭將產生的新服務需求，聯強集團旗下通達智能運籌，攜手多家品牌商，繼今年中在桃園開設全新形象服務中心後，年底將陸續在台中、台南市區精華地段，開設全新形象服務中心，期能進一步提升顧客的售後服務體驗。

聯強表示，在3C產品、智能家電及裝置連網成為智慧家居的趨勢下，消費者購買3C及家電產品，更加重視產品的交付、安裝、設定、維修各環節的服務，使得「售後服務」產生了新的服務內涵，並滋生新的商機。

今年榮獲「台灣十大金磚企業」殊榮的通達智能運籌，深耕售後服務已有三十餘年，從「聯強保固，快速維修」時期就以維修服務打響名號；近年來售後服務已從產品維修，拓展到配送安裝、連網設定、產品維護保養等範疇，提供用戶全方面的使用服務；也因為拆解服務環節與高水準的服務品質，累計已吸引超過40個品牌廠商，指明通達運籌作為協力服務夥伴，保障銷售末端的品質。

通達智能運籌總經理林憲群表示，通達形塑兩種模式雙軌經營售後服務中心：「整合型服務中心」，提供消費者多品牌、多產品線的售後服務，能現場維修產品，亦能視情況預約到宅服務；「品牌專屬形象中心」則與品牌商合作，為品牌量身打造，依據品牌經營規模，滿足顧客不同層次的需求，同時達到品牌服務的經營效益。

通達智能運籌背後有聯強國際集團強大的資訊整合與數位串流能力，擁有全台最多科技產品及智慧家電的「原廠授權維修服務認證」，提供夏普(SHARP)、惠普(HP)、小米(MI)等14個品牌顧客安裝、技術支援、以及維修保固；今年再擴增授權品牌，為安麗(AMWAY)與山葉音樂(YAMAHA)提供原廠規格的現場維修服務。通達智能運籌具備標準流程與數位實力，透過大數據分析，持續數位優化智能維修經驗庫，可協助合作的品牌商，達到最適備料與精準維修。

同時，為提供消費者全方位服務，通達智能運籌亦提供行動裝置產險的售後服務商，培訓專業人員保險執照通過率高達100%，加速消費者維修理賠審核流程，保障消費者權益。通達智能運籌定位為科技產業的「營運服務平台商」，完善的售後服務機制，以及數位資訊串聯技術，讓品牌商可專心於產品研發與市場通路經營。通達包辦售後一站式服務，彰顯服務平台專業分工的合作綜效，發揮供應鏈共好的價值。