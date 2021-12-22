布局AI、5G產業!中保科(9917)斥資5億元打造的從研發、設計到製作生產的一條龍製程的「立捷AI工廠」，22日在新竹舉行動工儀式。中保科副董事長林建涵指出，中保科此次設廠新竹，就是看好未來智慧城市、智能社區增長所帶來的潛力，也是集團跨入「多元產能，少量多樣」研發代工產業的重要策略突破。

立捷國際於2001年納入中保科集團旗下，主要從事保全主機、感知器以及相關系統研發製造。

中保科指出，立捷國際智慧工廠預計興建地上4層與地下１層；佔地4283平方公尺總坪數達2940坪，尤其新增SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統。

中保科技整合事業本部執行長李榮貴表示，「立捷AI工廠」可快速因應在AIoT物聯網時代「少量多樣」的生產模式及客製化需求。預計民國2023年完工，2024年產能產量預估可增加整體產能3.69倍，產量達3倍以上。

為提升能源自主，創造綠色經濟，打造專業研發製造中心，林建涵指出，新建廠房屋頂將設置太陽能發電系統及生態綠化停車場，以提升能源自主，創造綠色經濟，進而促進環境永續發展。

「立捷AI工廠」已為中保科技多元化智能製造布局開啟新的一頁，林建涵表示，集團將持續延攬AI科技優秀人才，積極轉型投入智慧化及自動化生產。並以符合智慧技術元素及智慧化功能，以期打造同時兼具「智慧溯源」、「智慧生產」及「智慧出庫」的核心優勢的專業研發製造中心。

中保科也是亞洲矽谷計劃之會員，林建涵強調，集團自2005年起推出「中保無限+」整合相關技術與設備，作為物聯網平台，實踐智慧生活，從原本的安全、防災監控擴大到現今的智慧城市、智慧家庭、社區等，深入到消費者的生活層面。現在決定擴大投資興建智慧工廠，生產提供物聯網感測器、物聯網（IoT）主機，及其他AI相關智慧物聯網各種設備。不僅在製造生產領域更上層樓，也讓集團科技化版圖更加完整。