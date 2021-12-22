總統蔡英文22日在台中出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮時指出，海外信保基金陸續開辦紓困措施，並推出紓困整合方案3.0和4.0，協助台商度過疫情挑戰；政府也積極邀請更多台商朋友回台投資，期待為台灣目前積極發展的電動車、5G及再生能源等產業，帶來豐沛的動能。

蔡總統強調，因為疫情影響，全球供應鏈正在加速重組當中，許多國家開始把部分供應鏈，移往新南向國家，這和台灣推動新南向政策相互呼應；而積極邀請更多台商朋友回台投資，也是政府不變的目標。 蔡總統指出，這兩年，全世界經濟都受到疫情挑戰，但是台灣的經濟反而逆勢成長。台灣今年經濟成長率，預估可達到6％以上，也是11年來最高。台灣11月出口值達到415億美元，已連續5個月創紀錄，累計今年前11個月出口值，首次超過4000億美元。

蔡總統表示，疫情期間，台商朋友在海外經商，也面臨很多不同的困難。僑委會主管的財團法人海外信用保證基金，陸續開辦相關紓困措施，後來也推出紓困整合方案3.0和4.0，就是希望協助台商朋友度過經營上的挑戰。

截至今年11月底為止，海外信保基金已累積承作309件紓困案件，協助台商朋友取得1.05億美元融資。

蔡總統說，她會請僑委會持續結合產官學研的能量，提供所有海外台商朋友最大的協助，也請大家如果有遇到什麼問題的話，能夠隨時提出來，讓政府來提供協助。

僑委會今年首度舉辦「海外台商精品獎」的選拔活動，一共有亞洲7國、13件優質產品脫穎而出。她期待這個獎項可以把優質的台商商品行銷到全世界，也提升台商和台灣品牌的國際地位，讓世界更能夠看見台灣。

蔡總統透露，政府的「投資台灣三大方案」，已帶動上千家廠商、超過1.5兆元資金回台投資，也為台灣創造了12.3萬個工作機會。她相信有這些資金和技術能量，可以為台灣目前積極發展的電動車、5G及再生能源等產業，帶來豐沛的動能。

包括亞洲台灣商會聯合總會長江福龍、監事長洪勝統、總統府國策顧問游萬豐、謝世英、行政院副院長沈榮津、僑委會委員長童振源、經濟部次長陳正祺、外交部次長田中光、交通部次長祁文中，及台中市副市長令狐榮達等人，亦應邀出席。