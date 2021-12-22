中鋼22日開出明年1月份和Q1內銷盤價，其中月盤部份，熱軋鋼板、冷軋鋼捲一般料、電磁鋼捲等多項鋼品，每公噸調降500～900元，熱浸鍍鋅家電和電腦料和電鍍鋅鋼捲維持平盤；季盤部份，鋼板、棒線及冷軋汽車料等多項鋼品，每公噸調降500～900元，冷軋製桶料則維持平盤，平均調降2.15％。