中鋼明年1月和第一季內銷盤價平均調降2.15％ 15:302021/12/22 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼22日開出明年1月份和Q1內銷盤價，其中月盤部份，熱軋鋼板、冷軋鋼捲一般料、電磁鋼捲等多項鋼品，每公噸調降500～900元，熱浸鍍鋅家電和電腦料和電鍍鋅鋼捲維持平盤；季盤部份，鋼板、棒線及冷軋汽車料等多項鋼品，每公噸調降500～900元，冷軋製桶料則維持平盤，平均調降2.15％。 《經濟》中研院續上修今年經濟成長率破6 明年估3.85％ 記憶體族群領漲 台股早盤上漲逾60點 #中鋼 #內銷盤價 #平均調降 #鋼品 #每公噸調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》美光狂噴10％ 明年不看淡 台股記憶體廠瘋了 08:292021/12/22 財經 大成：黃小玉價格回不去了 04:102021/12/22 財經要聞 當沖降稅三讀 台股添火力 04:102021/12/22 財經要聞 龍燈獲美大廠併購 明年下市 04:102021/12/22 證券．權證 《半導體》欣銓Q4持穩高檔 明年營運樂觀 11:082021/12/22 財經 土城員和段社宅 明年6月招租 04:102021/12/22 地方新聞 精進武裝 駐日美軍分攤費年漲百億 04:102021/12/22 話題觀察 美光早盤大漲逾9％ 記憶體族群歡騰 04:102021/12/22 財經要聞 無縫接軌 當沖降稅再延長3年 04:102021/12/22 焦點要聞 體育史最佳50大賽季 大谷翔平勝喬丹 梅西豪奪第1 14:442021/12/22 體育 《電子零件》金居看明年 Q1年增、全年勝今年 09:262021/12/22 財經 財經熱門新聞 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 歐洲缺電危機狂燒！這大國慘了：每年家庭電費暴增2.6萬 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 海底撈不只關300分店！旗下8副牌倒一半 30元牛肉麵還是輸慘 - 財經 亞馬遜差點鬧出人命！司機晚上10點還在送貨 見一幕嚇傻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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