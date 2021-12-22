曾男昏迷甦醒後，轉至新高醫院復健治療，透過院內新型機器人復健輔具復健，目前已可站立、短暫行走，同時簡短對答。（非當事人，洪浩軒攝）

曾男昏迷甦醒後，轉至新高醫院復健治療，透過院內新型機器人復健輔具復健，目前已可站立、短暫行走，同時簡短對答。（新高醫院提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄46歲曾姓男子罹患出血性腦中風突然陷入昏迷，被緊急送往醫院搶救，曾男腦內持續出血，病情狀況惡化，家屬得知情況後，決定安寧緩和，並於拔管後轉入呼吸照護中心，但曾男卻奇蹟似甦醒，且生命跡象穩定，隨後轉至新高醫院復健治療，透過院內新型機器人復健輔具復健，曾男目前已可站立、短暫行走，同時簡短對答。

新高醫院神經內科醫師陳柏年表示，曾男不知道自己有高血壓，加上自己經營修車廠，長期長時間工作，導致過度疲累，發病前時常覺得肩頸僵硬，但沒有明顯症狀，血管長期受到衝擊，使血管彈性減弱管壁受損，只要受到刺激、疲累、激烈運動等，就會讓血壓飆升，血管就容易破裂出血，進而導致曾男腦出血。

曾男腦出血昏迷被送往醫院急救，經斷層掃描發現是雙側橋腦腦出血，隨後轉入加護病房觀察，但因曾男腦內持續出血惡化且仍昏迷不醒，狀況非常不樂觀，家屬決定拔管放棄急救，但求生意志堅強的曾男竟在拔管後奇蹟般甦醒，並恢復穩定生命跡象。

由於是出血型腦中風，導致曾男患有許多後遺症，包含無法清楚說話、眼球無法對焦、行走困難等，需持續復健才有機會自行自理基本生活，因此曾男轉介到新高醫院復健治療，如今曾男已可藉由輔助器站立、短暫行走、簡短對答。

新高醫院復健團隊表示，出血型腦中風需藉由長期復健才有較佳的成果，病發後6個月到1年內為復健黃金期，以曾男為例，其腦出血位置位於腦幹的橋腦，也就是人體的生命中樞，因此在制定曾男的訓練菜單，會特別著重於四肢的控制，同時訓練患者利用輔助器加強起身、走路、抬腳等動作。

新高醫院表示，他們在曾男的復健療程中加入機器人復健，使用最新引進軌道式懸吊復健設備及下肢外骨骼機器人，透過AI感應力量不足的患側，可以避免患者在復健過程中不當的出力，也能幫助加強重心轉移、身體平衡訓練、步態訓練等。

新高醫院朱益仁副院長提醒，腦血管疾病占國人前五大死因，且出血型腦中風死亡率高達3成，腦中風患者通常都伴隨著三高等慢性病，尤其冬天的溫差變化大，更要留意血壓狀況，千萬不可大意輕忽。