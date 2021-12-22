迎接年底聖誕季，凱擘大寬頻數位有線電視、高畫質數位頻道、機上盒myVideo推出一系列節日必追院線電影、特輯節目，新上架A1Box的Disney+也新增滿滿片單，新申辦120M光纖上網指定方案，樂享Disney+24個月無限看、獨家大禮包，再抽萬元公仔，12月底前訂購機上盒myVideo豪華月租年繳方案，再送看片金300元回饋好康。

聖誕節和親友窩在家看電視最溫馨，Disney+本月提供豐富影音內容，12月24日將上架院線強檔《魔法滿屋》、12月29日推出星際大戰原創影集《波巴費特之書》，還有迪士尼動畫《天兵阿榮》、原創獨家韓劇《雪降花》、超人氣韓團BLACKPINK出道五周年電影《BLACKPINK THE MOVIE》，以及國家地理《探訪超凡地球》。

Disney+也新增「與Disney+歡度節慶」專區，精選《雪寶說故事》、《小鬼當家之耶誕大作戰》、《艾倫戴爾城堡的聖誕壁爐》等片單，透過搭載Android TV且支援4K高畫質影像播放的凱擘A1Box隨時暢看。

新申辦120M光纖上網指定方案，月付859元就能一次享有高速網路及Disney+24個月無限看，還送內含公仔、托特包、筆記本等多樣精美好禮的限量迪士尼獨家大禮包，再抽萬元鋼鐵人或Elsa公仔。

機上盒myVideo「單點強檔」首推將在聖誕節當天上架、全台票房破億的《猛毒2：血蜘蛛》，由萊恩雷諾斯和山謬傑克森演出的《殺手保鑣2》。

機上盒「myVideo豪華月租」於12月30日新上架《倒數反擊》，還有迎來大結局的熱播絕美台劇《茶金》，12月31日前訂購機上盒myVideo豪華月租年繳方案1299元，再加碼送看片金300元。

凱擘大寬頻數位有線電視、高畫質數位頻道也推出一系列親子最愛節目，CN卡通頻道（第22台）推出全新《湯姆貓與傑利鼠》影集，迪士尼頻道（第23台）播出新一季《魔女之家》，DreamWorks（第212台）播出假期特輯《小馬王－自由奔馳》（小馬王過聖誕），Cbeebies（第203台）應景推出《啾啾與奶奶聖誕特輯》以及6點50分首播的《妙妙犬布麗第1季：聖誕特輯》。