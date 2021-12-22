台灣大哥大旗下影音平台，22日揭曉《2021myVideo年度影音排行榜》，今年台灣原創作品能量爆發，myVideo共同出品的口碑夯劇《火神的眼淚》、台灣首部嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》分別拿下戲劇館與節目館冠軍，再加上多部當紅台劇《斯卡羅》、《2049》、《茶金》以及熱門節目《全明星運動會》播出，這股台流影視熱潮帶動myVideo註冊會員數突破800萬，年度總觀影次數突破2億次，較去年成長超過1倍，再次創下開站以來最高紀錄，每位用戶的月平均收看時間也較去年成長近3成。

迎接聖誕節、跨年，myVideo將於12月25日起在台北市東區地下街推出《廣場電影院》，12月31日更將直播「臺北最High新年城2022跨年晚會」，用最豐富的影音內容陪伴民眾迎接嶄新的2022年！

《myVideo年度影音排行榜》戲劇榜連續兩年由台劇稱霸，myVideo共同出品的《火神的眼淚》，穩坐今年的收視冠軍寶座。章子怡主演的陸劇《上陽賦》、台灣史詩級歷史大戲《斯卡羅》則分別拿下亞軍、季軍。

台灣大壞示，今年多部優質台灣影集掀起收視熱潮，前10名中就強勢攻下5個席次，myVideo共同出品的《未來媽媽》，以及今年金鐘獎最大贏家《天橋上的魔術師》分別拿下第四名、第五名，去年的收視冠軍《我的婆婆怎麼那麼可愛》則長居榜上，為今年排行榜第十名。

不只戲劇榜由本土內容稱霸，今年台灣原創節目也擊敗韓國、歐美節目，攻佔排行榜前三名。冠軍由最受年輕族群歡迎、引爆台式饒舌潮流的首部台灣嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》摘下，第2名、第3名則為口碑與收視兼具的體育競技節目《全明星運動會》、《全明星觀察中》。

特別的是，今年受新冠疫情影響、民眾減少出遊，「真人實境節目」引起許多觀眾共鳴，節目館前10名中有超過半數皆屬實境類節目，台灣節目《阮三個》、韓國綜藝《兩天一夜》、Discovery《原始生活21天》與《富豪谷底求翻身》等節目紛紛入榜，大幅拉抬節目館總觀看時數年成長高達3倍。

今年鬼滅熱潮持續延燒，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》、《鬼滅之刃：竈門炭治郎立志篇》分別拿下電影榜、動漫榜的收視冠軍，而目前正在跟播中的《鬼滅之刃：遊郭篇》，也在開播後就立即成為myVideo動漫排行榜周冠軍。

此外，「動作冒險電影」仍為台灣觀眾的最愛，包含孔劉、朴寶劍兩大男神主演的《永生戰》、《拆彈專家2》、《玩命關頭9》皆榜上有名，而適合親子共賞的「動畫電影」《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》、《靈魂急轉彎》收視表現亮眼，分別搶進第2名、第4名。

myVideo邀民眾在聖誕節、新年免費看電影，12月25日、26日與1月8日、9日，在台北市東區地下街二號廣場舉辦快閃《廣場電影院》，下午三點、五點接連熱播《拆彈專家2》、超級英雄系列《神力女超人1984》、奧斯卡5項大獎提名的《郵差》、親子最愛的《100％小狼人》、《雪國奇遇記》、《湯姆貓與傑利鼠》，及《嘻哈英熊》、《今天決定我愛你》等強檔電影，每場次前50名現場打卡的觀眾還有機會獲得myVideo的7天免費看序號，隨時觀賞上萬部精彩影音內容。

myVideo於12月持續跟播多檔熱門戲劇，包含一上架就勇奪戲劇榜第2名、由myVideo出品並獨家首播的互動式動畫影集《2049+絕處逢聲》，以及口碑台劇《茶金》、《四樓的天堂》，熱播韓劇《學校2021》、《我的魯蛇舅舅》，還有陸劇《一片冰心在玉壺》、《夜色暗湧時》。電影館則推出全球票房超過28億的《沙丘》、由梅莉史翠普主演的《讓他們說吧》、超級英雄電影《猛毒2：血蜘蛛搶先版》、冒險心理恐怖電影《密弒遊戲2：勝者危亡》、人見人愛的喜劇片《寶貝老闆：家大業大》，以及黑色喜劇片《殺手保鑣2》等強檔大片。

節目則獨家帶來羅大佑《宜花東鹿》演唱會線上看，並同步跟播最新的《全明星運動會第三季》、西洋綜藝《戀愛島：美國篇》第3季、《地獄廚房：美國版》第20季，以及獨家首播《全明星運動會高雄巨蛋場》。