為保障個人權益並簡化稽徵程序，「稅捐稽徵法」部分修正條文已於日前公布，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫彙整六大重點。

首先，修法明定逃漏稅額情節的認定標準，納稅義務人應審安排重大交易架構。

以不正當方法逃漏稅的刑事罰金，由現行六萬元以下，大幅提高到1000萬元以下。本次修法也明定逃漏稅額情節重大的認定標準，並增訂加重處罰的規定，即個人逃漏稅額在1000萬元以上、營利事業在5000萬元以上的情況下，修法後將會面臨處一年以上七年以下有期徒刑、併科1000萬元以上一億元以下罰金。如果教唆或幫助以不正當方法逃漏稅捐者，刑事罰金也由六萬元以下，提高到100萬元以下。戴群倫提醒，納稅義務人對於重大交易架構的安排應更審慎，避免節稅架構被稅務機關認定為不法重大逃漏稅案件，而須面臨刑責及高額罰鍰的風險。

其次，修正退稅請求權期間，納稅義務人務必留意申請退稅期限。

本次修法也修正退稅的請求權期間。如果納稅義務人因為自己申報計算錯誤而多繳稅，向稅務機關申請退稅的期間，由現行五年延長到十年，且除自行適用法令或計算錯誤外，本次修法增訂「認定事實」或「其他原因」之錯誤，也可認定屬歸責於自己的錯誤；不過，若是屬於政府機關錯誤的情況下，基於法律安定性，同時避免事後舉證及查核困難，申請退稅期間則由「無期限」縮短為15年。

戴群倫表示，本次修法也增訂過渡期間的適用原則。屬於納稅義務人自己錯誤而造成溢繳稅的情況，雖本次修法將請求權期限延長到十年，但針對2021年11月30日前尚未超過五年的案件才能適用，換言之，屬於2016年12月1日以後發生的案件，才能夠適用十年的退稅期限；如果是屬修法前政府機關錯誤造成溢繳稅款案件，退稅期間，應自施行日2021年12月19日起算15年內提出申請。提醒納稅義務人應儘速檢視是否有溢繳稅案件，並於期限內提出申請，以免喪失自身權益。

第三為陳年欠稅大戶的追稅期間延長。

針對俗稱陳年欠稅大戶的追稅期間條款，財政部原提出的修法版本，並未延長落日期限。經立法院審議後，屬於2007年3月5日以前已移送執行但尚未終結的重大欠稅案件，執行追稅期間的截止日，修法延長10年，到2032年3月4日落日。

第四，明訂重大不可抗之事由，納稅義務人得申請分期繳納稅款。

稅捐稽徵法原已明定，如果納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由或為經濟弱勢者，不能在法定期間內繳清稅款的情況下，得向稅務機關申請延期或分期繳納。本次修法增訂其他可以申請分期繳納稅款的事由，包括納稅義務人因客觀事實發生財務困難、經稅務機關查獲應補徵鉅額稅款，或經地方政府認定符合分期繳納地方稅等情況。

戴群倫提醒，適用本次修法的案件，分期納稅期間不得超過三年，且應加計利息。另外，屬於納稅義務人財務困難的情況下，僅限於所得稅才可主張分期繳納，其他稅目例如營業稅、貨物稅、菸酒稅、證券交易稅等，無法適用。

第五，調降應納稅額得暫緩移送執行金額比例及滯納金加徵率，以保障納稅義務人權益。

為保障納稅義務人權益，針對繳納復查決定應納稅額得暫緩移送執行之金額比例，由「半數」調降為「1/3」；有關逾期繳納稅款的滯納金加徵方式，則由現行「每逾二日」修正為「每逾三日」，按滯納數額加徵1％，總加徵率由15％調降為10％，修法後將可減輕納稅義務人的負擔，不過，有關修正後之滯納金加徵方式，其施行日期尚待行政院定之。

第六，增訂檢舉獎金規定以避免爭議。

為利各稅目一體適用，於本次修法增訂有關檢舉獎金的規定，包括檢舉獎金以每案罰鍰20％，最高以480萬元為限，也規定稅務人員、稅賦查核人員配偶或三等親、依法執行職務的公務員，及參與逃漏稅捐或其他違反稅法規定者，不能夠領取檢舉獎金。