隸屬於印度汽車製造商馬恆達(Mahindra & Mahindra)麾下的韓國汽車品牌雙龍，22日表示已與中國大陸電動車(EV)製造商比亞迪，簽署了一項關於EV電池研發製作的合作備忘錄。

雙龍表示，比亞迪百分百擁有的電池製造公司FinDreams Industry也會參與這項EV電池開發計畫。同時，雙龍目前正在研製並預定2023年量產的U100電動車，就是要安裝上這個電動車用電池。

另外，從長遠角度來看，雙龍與比亞迪也將擴大未來合作規模，共同開發純電動車生產平台。

4月期間，因印度母公司馬恆達集團未能找到足夠資金及時挹注，使得雙龍在10年間，歷經兩次破產重整且被法院所接管。

據悉，依照韓國法律規範，公司行號遭法院接管之後，其實就離真正破產不遠了。所以，在接管過程中，這些經營不善的公司能不能提出未來營運方向，以及規畫定位就顯得分外重要。

10月，在生產電動巴士與電動卡車為首的財閥韓國愛迪生汽車(Edison Motors)有意拿下雙龍汽車，目前也正進行相關法定收購手續。