中鋼(2002)今日開出明年元月份及第一季內銷鋼品盤價，受疫情影響、產業供應鏈不順，如預期開平低盤，元月份及第一季全產品基價持平至調降900元，平均降幅為2.15%。

中鋼繼12月單月內銷盤價，反轉開低，平均降幅1.65%，為自去年7月以來，近一年半首度降價，本次開出明年1月內銷盤價續開低，為連續第二個月跌價。至於季盤產品則是反轉開低，為去年第四季以來，近六季首度降價。

中鋼看後市仍樂觀，指當前鋼市已合理修正築底盤整，農曆春節過後剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，迎來鋼價反彈契機，重返鋼市暢旺榮景。

中鋼表示，國外COVID-19變異病毒再度肆虐，產業供應鏈持續承壓，塞港、缺櫃現象短期難解，客戶面臨物流不順導致庫存積壓、資金週轉負擔。考量國內下游用鋼產業進入去化庫存階段、新台幣匯率相對強勢、煤鐵原料成本仍居高檔等因素下，中鋼公司決議明年元月份及第一季盤價仍採「穩健、合宜、順勢」的一貫訂價策略，搭配多元配套方案，接軌國際行情，以提升下游用鋼產業接單動能及出口競爭力。元月份及第一季全產品基價平均調降2.15%，各產品價格持平至下跌900元。

就全球鋼市來看，中鋼指出，今年下半年，中國大陸相繼祭出一連串調控政策，致使10月起中國大陸煤鐵及鋼材等大宗商品價格受到強勢抑制而全面重挫，連動全球鋼市急遽回檔修正，惟近期大陸流通行情跌勢趨緩已出現反彈走勢，加上寶武、鞍本兩大主力鋼廠明年1月份盤價開平，市場已釋出止跌回穩的訊號。此外，大陸粗鋼減產超過預期，今年預估總產量約10.4億噸(約降減2600萬噸)，明年總產量將再降至約10.1億噸。加上中國人民銀行降準2碼，釋放長期資金約1.2兆人民幣，可望為中小企業注入資金活水及改善鋼鐵供需結構。

中鋼指出，隨著全球能源持續飆漲，歐盟最新碳交易價格每噸已漲逾80歐元，年增幅超過1.5倍。未來節能減排及設備投資費用長期看漲，也將為鋼廠帶來成本轉嫁壓力；近期鐵礦價格站上每公噸120美元、煤礦仍在高點每公噸340美元；誠如塔塔鋼鐵(Tata Steel)指出，由於原物料成本上揚以及中國大陸出口銳減下，未來鋼鐵價格將遠高於過去十年的水準。