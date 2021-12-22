特斯拉執行長馬斯克周二接受「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）網站訪問，在談到其出售10%特斯拉持股的計畫時表示，他已經賣出了「足夠的股票」。

馬斯克11月6日在推特上發起民調，稱如果其追蹤者贊成，那麼他將出售10%的特斯拉持股，從那時候起，一直徘徊在歷史高點附近的特斯拉股價已經下跌約四分之一。

根據美國證券交易委員會（SEC）文件，周二馬斯克又賣出583611股特斯拉股票，使其出售的持股總數達到1350萬股，已經達成其售股計畫的八成左右。

馬斯克在接受以諷刺搞笑聞名的「巴比倫蜜蜂」網站訪問時表示：「我已賣出足夠多的股票，以達成約十幾趴這個行使選擇權的東西，我試圖在這方面極為坦白」。

當被問及他是否因為那一份推特民調而出售股票時，馬斯克表示：「無論如何，我都需要行使明年到期的股票選擇權」。他亦表示，他還額外出售了「增量的股票」，使售股比例接近10%。

在馬斯克總共出售的1350萬股特斯拉股票中，有806萬股的售股收益是用於繳納行使股票選擇權所衍生的稅金。

馬斯克周日在推特上表示，他今年將繳納的稅金超過110億美元。

此外，馬斯克在周二接受訪問時也不忘再次批評加州的「課稅過重」，他表示，加州曾是充滿機遇的地方，現在則越來越像是「過度監管、過度訴訟、過度課稅之地」，在加州「把事情做好越來越困難」。