王力宏前妻李靚蕾日前千字文毀滅式爆料，揭露王力宏買春、約砲、婚內不忠等渣男行徑，男神形象一夕全毀，就有網友發現千字文摧毀舊愛的「始祖」周揚青，過去還曾發文大讚王力宏是完美男人，一番言論遭挖出，被網友狂酸：「看人的眼光確實不行！」

周揚青2019年以一則長文爆料羅志祥劈腿、約砲、多人運動等行徑，當時震撼兩岸演藝圈，也徹底搞垮男方事業，如今李靚蕾如法炮製周揚青的做法，讓網友忍不住封她們兩人為女戰神，卻有網友翻出周揚青2013年的貼文，當時她大讚王力宏：「看來～在大部分人眼中，又帥又有錢又專一的男人，只有王力宏了…」。

周揚青過去曾發文大讚王力宏。（圖／翻攝自微博）

周揚青的發言被起底後，讓網友忍不住為她的眼光擔憂，紛紛留言笑虧：「事實證明，周揚青看人的眼光確實不行」、「她看男人真的準嗎」、「羅志祥在前，王力宏在後，周揚青看男人的眼光真是」，意外在網路上掀起熱議。

事實上，周揚青的情路坎坷，在和羅志祥正式分手後，一度和食品業富二代羅昊傳出戀情，兩人還攜手在實境秀《女兒們的戀愛》高調放閃，9月中卻無預警分手，周揚青也隨即在節目組的安排下，開始和知名演員葛優的姪子陳瑞豐約會，兩人在節目上的互動充滿火花，私下發展卻不得而知。