民進黨今中常會，新竹市長林智堅會後受訪對於總統下令週五地制法修正草案必須付委表示，「樂觀看待」；至於一旦合併成功是否參選，他強調，他一直都提到，服務民眾的心沒有改變。

林智堅指出，9月分他提出大新竹合併升格倡議，我所談的都是竹竹因為市民縣民有這樣的期待，且將近六成民意基於區域治理大新竹是共同生活圈，過去如此且緊密，竹竹應該要合併升格。

對於總統下令週五「地制法」修正草案必須付委；他說，樂觀看待，因為民進黨不是一言堂，面對重要議題都有不同意見，但民進黨也是團結的政黨，在這議題上，因為大新竹合併升格是時勢所趨，也符合民意，又是國家戰略產業發展重要性，最後黨內一定會一致。

被問到修法是否因人設事、國民黨反對合併是不是因為怕選不贏？林智堅說，台灣是民主國家，修法是要讓新竹合併升格，讓國家產業發展更有競爭力，修法過後不管是誰要來為大新竹服務，都要經過民眾投票行為洗禮，沒有因人設事。

林智堅說，大家應該都不會忘記，2014年他投入選舉時，也是非常困難，如果選民能夠被說服，那這樣子的結構還是能夠改變。