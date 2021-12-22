伊林娛樂「最美綠葉」李懿個性豪爽敢說敢玩，雖無神級上圍卻有姣好顏值及美腿，常在主持及通告工作中自娛娛人，做足節目效果帶給觀眾無窮歡樂；跟圈外男友交往6年的她，曾自稱「演藝圈公務員」堪稱緋聞絕緣體。李懿昨(21)日在臉書發布一張「美照」，畫面中她被噴了滿臉「白色謎樣物體」，還釣出好友巫苡萱回文說：「我也是」。

「最美綠葉」李懿總是為了節目效果不計形象，「偶像包袱」對她來說是不存在的東西，昨(21)日她在臉書發布一張「另類美照」，只見中她被噴了滿臉「白色謎樣物體」，看來應是綜藝節目效果的泡沫，但見她「set」好的頭髮上沾滿白沫，口鼻全被泡沫蓋住只露出無奈雙眼，連米色襯衫上也到處「有染」，所幸照片中仍欣賞得到她的招牌美腿。

李懿發這張照片註解說：「今天長這樣」，令網友爆笑吸引6千多讚，還釣出好友巫苡萱回文說：「我上次去也是被噴的亂七八糟」，網友忍不住詢問是哪個節目，另一位網友回答：「胡瓜的《歡樂智多星》」，看來上這個節目會被噴白色泡沫，讓許多美女明星嘗到「花容失色」的滋味。

日前李懿受邀主持「2021-2022台灣好湯」啟動儀式，藝人安妮、名模王思偉率伊林16位模特兒展演時尚浴衣，就在介紹完模特兒出場走秀後，她準備走回舞台旁時鞋跟竟突然斷了，但主持及外景經驗豐富的她，經常會碰到許多突發狀況，這次也有備而來，她說：「我工作都習慣帶兩雙鞋子、兩套服裝備用，好險當天我也帶了兩雙鞋到花蓮才沒出糗。」過程中完全沒有人發現她已經換了一雙鞋，不計形象也需要萬全準備。