金山高中今舉辦創校75年校慶，牛排教父鄧有癸（左四）、金融專家許瑞茂（右三）、人氣網紅「HowHow」陳孜昊（左三）等傑出校友回校同慶。（新北市教育局提供）

金山高中自1946年成立初中部，創校迄今已75年，今年受疫情影響無法擴大辦理校慶，今（22）日以簡單隆重的典禮慶祝建校75周年，並表揚優秀傑出校友，包括牛排教父鄧有癸、金融專家許瑞茂、人氣網紅「HowHow」陳孜昊等人，為校慶增添不少光彩。

校慶活動表揚優秀在校生、校友、資深教師及員工，金山高中校長賴來展表示，歡度校慶同時學校進行第3屆傑出校友表揚活動，包含初中部後期的許瑞茂、國中部初期的鄧有癸、張新龍及國中部新生代陳孜昊。其中有「牛排教父」美稱的鄧有癸，創立知名品牌「Danny ＆ Company」，自2018年起連續4年獲得美食評鑑米其林一星殊榮。

鄧有癸說，就讀國中時每天必須花費2小時的路程，從萬里步行到金山國中唸書，而畢業之後因家中經濟拮据困頓，就選擇到鐵板燒當學徒，一待就是17個寒暑。

鄧有癸為拓展視野，學徒期間即利用閒餘時間加強英文能力，勇敢跨出舒適圈出國學習，終於創造自己的飲食王國，是偏鄕孩子努力奮鬥的最佳典範。

新北市教育局長張明文表示，校友是學校重要資源，對教育發展帶來重要助力，校友們畢業後離開學校，在事業有成後返回母校貢獻心力，著實難能可貴。而鄧有癸先生一路走來的歷程故事，透過勤奮努力創造獨特專業與品牌價值，更可以成為學弟妹們生涯發展的最佳勵志榜樣。期待新北透過教育打造學生專屬舞台，讓每個孩子能適性發展在各領域發光。