「2021台北國際食品展覽會」22日隆重開展，由農委會籌組設置的「台灣館」以「台灣．領鮮創食力」為主題，強調國產食材的品牌、創新與競爭力，由農委會精選108家國內優質廠商共同參展，展現新鮮美味的台灣優質農產食材，以及業者開發多元加工食品的創新實力。

農委會指出，今年台灣館分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「農村好物區」、「TGA農業品牌區」、「農情好禮區」及「調理食品區」等7大專區。

其中「TGA農業品牌區」展現該會推動外銷品牌TGA（Taiwan Good Agriculture）專案輔導計畫的成果，透過嚴選由台灣田野、海洋、森林等優質農產食材製成的優質商品，再經過專業團隊打造具有品牌魅力、貼近國際化消費者需求的包裝設計，歷年來協助業者創造豐碩的外銷佳績。至於「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「農村好物區」、「農情好禮區」及「調理食品區」等專區，則展出由產地直送的台灣蔬果魚肉等農產品、以創新科技研發的即食包裝食材、創意農產零食、精緻伴手禮、方便就食的調理食品，以及多種健康養生榖類製品與銀髮族友善食品等，精彩呈現我國農產食品的豐富、美味、創新等多元風貌。

農委會表示，全球新冠肺炎疫情改變民眾生活型態，「宅配」、「電商」及「國際快捷運輸」等消費新形態大增，而「鮮食包裝」、「即食調理食品」、「休閒化與零食化食品」等產品需求也大幅增加。

今年台灣館7大展區業者充分發揮創新實力，透過新科技、新技術的協助，以更創新、更多元化的商品來滿足運輸及消費者的需求，例如國產牛、羊、雞及魚等依不同部位分切的真空包裝產品，更方便運輸、保存與消費選擇使用，以及已經調味，可以開封即食或簡單調理即可上菜的食品，如「毛豆」、「醉雞」、「烏魚子」、「沖泡式米粉」等方便運用於小餐館快速上菜，也很適合家庭日常食用。還有各種茶包、沖泡式飲品、休閒零食等加工食品，也都是可以隨時享用補充能量的美味產品，這些兼具營養機能、風味口感及料理便利性的臺灣農產食品，歡迎國內外廠商洽商採購。

農委會指出，「數位貿洽區」也是今年台灣館的一大特色。在新冠肺炎期間，農委會特別設置位化的線上虛擬展館，邀請澳洲、日本等主要目標市場共300位無法到場的專業買主，以線上參展及預約貿洽等方式，把握遠距交流的外銷商機。