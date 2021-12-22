合庫金控海外布局再傳佳音，合庫金控旗下合庫銀行休士頓分行於美國當地時間12月21日正式開業營運，這是該行繼西雅圖分行、洛杉磯分行及紐約分行之後，在美設立的第四家分行，也是該行海外的第25個據點，進一步完善合庫銀行全球金融服務網絡，也為該行國際化布局再添關鍵據點。

合庫銀行表示，休士頓市為德州第1大城，是墨西哥灣沿岸最大的經濟中心，以能源、航空工業及運河聞名世界，其休士頓港為世界第6大港口，為美國最繁忙的港口之一，外國輪船噸位第一，依《Fortune 500》調查顯示，企業於此地設立總部之數量僅次於紐約市。合庫銀行擇選休士頓市作為第四個美國地區營運據點，主要考量休士頓市位處美國東西兩岸間，連結美墨兩國，具有優越的樞紐位置，有助完善該行美國版圖之完整性與服務之連續性，並可增強拓展墨西哥灣區客群之便利性。

合庫銀行董事長雷仲達上任四年以來，持續開疆闢土，領軍布局海外，迄今已設立5個海外營運據點，雷仲達期許合庫銀行逐步登上國際金融舞台，多年前親自率團赴新加坡辦理海外路演(roadshow)，努力為合庫銀行打造出更宏觀的國際視野，以利永續經營。

合庫銀行25處海外據點橫跨歐、美、亞、澳等四大洲，該行秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」之策略方針，就近提供台商客戶金融服務，並藉由具備農漁業金融、合作金融及中小企業金融的專業經驗，支持在地企業成長，實踐普惠金融理念，並以「取之於斯，用之於斯」精神，回饋在地客戶，深耕當地金融。

近年來，銀行業海外收益已成為獲利的重要引擎，海外金融版圖的擴張也成為銀行業競爭力的重要指標，順應此一國際潮流，合庫銀行積極培訓海外人才，厚植海外營運實力，持續在海外發光發熱。