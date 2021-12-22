網紅直播主胡凱彬等暖力大放送，5位直播主募集431件保暖棉被捐家扶兒。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

網紅直播主胡凱彬等暖力大放送，5位直播主募集431件保暖棉被捐家扶兒。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

扛棉被送暖。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

直播主胡凱彬12月1日跟罔腰及直播主們送285件保暖毯到彰化家扶，得知偏鄉地區的家庭很需保暖被，又和邱子桓、王浚宇、林佳臻、蔡佳蓉4位直播主商量，再度上線為偏鄉地區受助家庭募集棉被，熱情把數字衝到431件，送暖給偏鄉家扶兒。

胡凱彬說，自己本身也是隔代教養，更是低收入戶孩子，從小由阿嬤照顧，「以前雖然年紀小，常常看到外界叔叔阿姨們送物資與紅包給阿嬤，要阿嬤好好照顧著我，以前年紀小不大懂事，長大後想起來其實心裡會很酸，現在有能力了，我想幫忙要盡一份心力，幫助這些跟我一樣遭遇的家扶兒！」

直播主邱子桓、王浚宇、林佳臻、蔡佳蓉同時表示，非常感謝線上網友們響應，一開直播大家立刻留言認捐＋1、＋5、＋10，如此熱情的把數字衝到431件，「雖然很冷又下著雨，但馬上把所有認捐叔叔阿姨們的溫暖帶來彰化家扶，希望家扶親子因為我們的這份愛心，可以為他們帶來溫暖與關懷」。

二林鎮長蔡詩傑得知此，立刻前來代表二林鎮受助家扶向直播主們致謝，並代表彰化家扶頒贈感謝狀給予五位直播主。

5歲的小婷與媽媽親自出席，代表偏鄉地區家扶兒送上感謝愛心大卡片，謝謝叔叔阿姨們不離不棄，在寒冷的天氣裡可以蓋上溫暖的棉被。

彰化家扶主任王震光說：凱彬與其他4位直播主愛心幫忙， 431件暖被為偏鄉家扶兒帶來暖意，呼籲一起挹注投資家扶兒，共創無窮世代。