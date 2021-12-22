F1賽車剛結束本季賽事，總冠軍由紅牛車手維斯塔潘(Max Verstappen)拿下。而本季其實還有一位值得關注的車手，他來頭不小，是前德國車神舒馬赫(Michael Schumacher)的兒子米克舒馬赫(Mick Schumacher)，今年他展開了菜鳥賽季，可惜因表現不佳時常撞車，據傳他的維修費就要421萬歐元(約台幣1.34億)，高居所有車手之冠。

Mick Schumacher caused more damage to his car than any other F1 driver – racking up staggering £4MILLION repair bill https://t.co/EDK6ex1vyr — The Sun - Motorsport (@SunMotorsport) December 21, 2021

小舒馬赫今年才22歲，本季與哈斯車隊簽約進入F1賽場，頂著前車王兒子的名號，相信大家都對他有所期待，不過小舒馬赫或許還未能適應F1節奏，今年他一共參加22站分站賽事，就有3場沒能完賽，表現最佳的是匈牙利站的第12名，此外他在賽道上撞車的頻率很高，使得他的車子賠上不少維修費，費用是所有車手最高。

對此哈斯領隊史泰納(G.Steiner)說：「他確實被視為一名F1天才，但由於他缺乏經驗，導致車禍事件頻傳，雖然我們的賽車確實缺乏競爭力，但這樣一整季花下來，確實也對車隊預算造成很沈重的負擔。」而國外媒體也曝光他車子各部位的維修費用，整季22場比賽他換過8次前鼻翼、9次懸吊系統，其中花費最高的是變速箱，就要113萬歐元。

另外尾翼花12400歐元，後懸掛系統377500歐元、破風板210600歐元、前翼1026800歐元、前懸掛系統377600歐元、輪圈12000歐元、下身228000歐元、側箱181200歐元、煞車67500歐元，而變速箱所花的113萬歐元就佔了全部的1/4，看來在往後賽季小舒馬赫還有很多功課要做，以免再讓車隊「破費」了！