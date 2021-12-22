號稱全台最辣的日文老師長瀨昆妮，日前因身體不適向老闆連千毅請假3周，最近終於火辣回歸直播，還自爆上圍升級；果不其然，長瀨昆妮今（22日）曬出買湯圓的照片，寫道：「湯圓再甜，也沒有我甜」，香豔的畫面讓網友一飽眼福。

冬至吃湯圓是華人習俗，長瀨昆妮前往超市採買芝麻大湯圓，只見她放下一頭微捲長髮，戴著大地色口罩，露出化了美美彩妝的雙眼，身穿一件黑色皮製外套，裡面竟然僅有紅色低胸裝，站在冰箱前彎腰挑選湯圓時，雙峰呼之欲出，加上一雙白嫩玉腿，好身材再度驚艷大批網友，忍不住留言：「芝麻在手，甜在妮口」、「這樣子去買湯圓也是蠻棒的」、「妳比較甜，甜而不膩」、「湯圓再圓也沒你圓」。

長瀨昆妮睽違3個禮拜再度現身連千毅的直播，受到許多粉絲的歡迎，她也在IG透露變胖5公斤，上圍從32E變32F，原本就已經很辣的身材，變得更不科學了。

據知，長瀨昆妮是日本華僑，曾在京都念大學，主修日文，畢業後在當地求職，因新冠肺炎的關係結束10幾年的日本生活，回到台灣當日文教師，同時經營社群平台和直播，因緣際會成為連千毅的得意幫手，人氣逐漸攀升。