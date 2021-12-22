今年8月有詐騙集團假冒花蓮黎明教養院等慈善機構工作人員，向捐款人謊稱扣款系統出錯，共騙取超過300萬元，花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報後分析犯案手法，與台中市政府警察局刑警大隊偵二隊共組專案小組偵辦逮捕取款的車手8人。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

今年8月疫情肆虐之際，竟有詐騙集團利用愛心行騙，假冒花蓮黎明教養院等慈善機構工作人員，向捐款人謊稱扣款系統出錯，共騙取超過300萬元，且被害人數至少18人；花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報後分析犯案手法，與台中市政府警察局刑警大隊偵二隊共組專案小組偵辦逮捕取款的車手8人。

花蓮縣警局指出，分析詐騙集團犯案手法，發現該集團分工細密，除有人專責取款外，也有人收購或騙取人頭帳戶，以假冒慈善機構向捐款人誆稱「誤設分期付款」方式犯案，且犯嫌取款地點多在中部地區，研判有地緣關係，立即與臺中市政府警察局刑警大隊偵二隊共組專案小組偵辦。

經專案小組分析比對影像並鎖定詐騙集團成員，日前趁時機成熟時，陸續前往臺中、台北、新北地區，將呂姓犯嫌等8人查緝到案，初步估計被害人數至少18人，遍佈花蓮、台北、新北、宜蘭、基隆、台南、桃園、高雄、台中等縣市，詐騙金額共計約300餘萬元。

警方指出，犯嫌平均年齡在16至30歲之間，多是涉世未深，遭金錢迷惑而誤入歧途，但實際上車手僅取得提領贓款的1％-2％，或日薪2000元不等，全案以涉嫌詐欺、組織犯罪等罪將犯嫌移送法辦，專案小組仍持續清查共犯及所涉其他案件。