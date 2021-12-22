大學入學考試中心今天表示，111學年高中英語聽力測驗第二次考試考生成績通知單於明（23）日寄發；至於111學年大學學測有11.6萬人報考， 比110學年的12萬8606人少1.2萬人，人數再創新低，應考資訊查詢系統於明日上午9時起開放，考生可前往查詢、列印。

大考中心表示，111學年高中英聽測驗第二次考試考生成績通知單於明日寄發，集體報名者，寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。

大考中心明天寄發英聽測驗成績通知單，當日上午也提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心會以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，考生即可至本會大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音（02）23643677查詢成績。

另外，111學年大學學測明年1月21日至23日舉行，應考資訊查詢系統於明天上午9時起開放，考生可至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音（02）23643677查詢。

大考中心請考生於查詢應考資訊後，務必確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考試地區、報考科目等4項，有任一項與原報名資料不同者，可於12月27日前提出更正。

大考中心指出，111學年起，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請哪一類項目，皆不寄發審查結果，請考生於明日開放應考資訊查詢當日，自行至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」之身心障礙及重大傷病考生應考服務網查覽或列印應考服務內容。

因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫需求，學測各項防疫措施，最遲將於考前二周公告於大考中心網站「最新訊息」及「學科能力測驗專區」，請考生留意。