知名網紅團體「反骨男孩」成員兼Rakuten girls啦啦隊女神的琳妲（林羿禎），以天使臉蛋、魔鬼身材受到大批粉絲的喜愛，而近日推出寫真集的她，今（22）日也更新了YouTube頻道的影片，還特別找來了另一名「反骨女神」艾瑞絲（Aries）與她一同泡溫泉，讓網友們大噴鼻血。

昨（21）日冬至，琳妲特別在IG上發文表示「美好的冬至，不煮湯圓，煮蛋蛋，期待明天中午12:00的溫泉蛋首播」，附上的照片中只見她穿的兩截式的低胸比基尼，大秀傲人雙峰與火辣的腹肌曲線，開心的對著鏡頭展開雙臂；艾瑞絲則穿著胸口及腹部挖空的高衩連身泳衣，秀出性感深溝與火辣的好身材，吸引超過2萬人按讚。

而在今日更新的影片裡，艾瑞絲除了分享爆紅後遭到網路攻擊的心路歷程外，也不吝嗇的秀出她白皙又修長的美腿（影片4:50處），甚至大聊性冷感等敏感話題，令網友忍不住大讚「你們兩個真可愛」、「艾瑞絲身材實在太好了」、「兩個人的比基尼非常漂亮」、「我來看艾瑞絲的」、「兩位大正妹」、「美美又性感」，引起熱烈討論，

另外，琳妲不久前也曾在個人IG上曬出另一張辣照，替接下來的活動行程宣傳，同樣吸引網友的目光。當時的她穿著一件細肩帶的蕾絲透視洋裝，坐倒在床邊並以嫵媚的眼神看向鏡頭，火辣好身材也因此一覽無遺，成功電暈一票網友。