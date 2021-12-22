22日的日股失去方向，類股走勢分歧，晶片族群帶領科技類股走高，但部分傳產權值股如豐田與迅銷等走勢疲弱。最後，日經指數收28562.21點，漲44.62點或0.16%。東證收1971.51點，漲1.72點或0.09%。

市場認為，目前在沒有指標下，日股失去方向性。個股中，夏普以及索尼收漲，漲幅分別在1.64%以及2.77%。

半導體族群中，東京威力科創收漲0.74%，同是晶片製造商的愛德萬測試漲1.41%，軟銀卻紅翻黑收跌0.24%。

日經指數中新生銀行股價表現優異，上漲5.94%。剛走完公開收購程序的SBI控股表示，正往併購後再將新生銀行下市的路上行走。

另方面，上周才誓言要強化電動車技術的豐田汽車表現不佳，跌幅為0.68%。同時，豐田集團的供應商電裝也跌0.87%。

日經中，旗下有知名品牌Uniqlo的快時尚成衣業者迅銷下跌0.07%。

另外，藥妝店類股也走弱，鶴羽控股跌5.53%，Kusuri No Aoki也跌3.24%。