由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（22）日釋出全新女武將「孫尚香」並舉辦紀念活動，玩家可以透過「孫尚香」客棧活動、劇本任務等活動獲得寶玉、威光強化石、升級石選擇券等豐富稀有獎勵，而為了慶祝聖誕節與2022年的到來，官方再次開啟SSR武將抽取機率提升及節慶專屬活動，在1月11日之前，獲取「孫尚香」、「太史慈」、「諸葛亮」、「呂花」、「董卓」等傳奇SSR武將的機率將大幅提高，陪伴玩家們共度佳節，感受滿滿的節慶氣氛！

孫尚香劇本活動、聖誕與新年節慶活動同步開啟

促成吳蜀聯姻的關鍵人物之一，吳帝孫權之妹「孫尚香」今日正式登場，作為本作第二位SSR女性武將，「孫尚香」的獨特技能「雙輪滿月斬」，除了能大幅提升命中準確率之外，還能給予敵人暈眩效果，另一技能「快劍亂舞」能將50% 所造成的傷害轉換為自己的生命力，而被動技能則是大幅提升暴擊機率及暴擊傷害。在遊戲中如果與孫權、孫策、大喬或劉備等武將同時出戰，還能獲得減少所有傷害、增加暴擊傷害或提升攻速等增益效果！玩家不僅能透過抽取活動獲得「孫尚香」，還能在「客棧」以體驗武將的方式，更進一步了解武將背後故事。

為回饋玩家自上市以來的支持，官方也推出聖誕與2022新年節慶活動，大量送出「武將抽取券」、「寶玉」、「威光強化石」、「神獸鑰匙」等稀有虛寶，在活動期間內，玩家只要完成指定任務且收集道具「迎新年金塊」與「聖誕老人的口袋禮物」，就能輕鬆帶走豐富獎勵！

除此之外，還有更多《三國BLADE：再戰》活動訊息將陸續於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！