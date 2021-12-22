耶誕、跨年在即，遠傳friDay購物發現香氛、包包、暖心小家電、美妝保養組合、按摩器成為近月搜尋最熱贈禮選擇，甚至不少消費者已趁折扣超前布局，平台更推耶誕跨年贈禮特輯，精選數百款暖心禮品、下殺4.1折起，領券最高再折10%，消費滿額還能抽iPhone 13，平台也精選千元以下小資交換禮物，像兩用披肩圍巾下殺1.9折、千元有找。

遠傳friDay購物還推出獨家贈禮簡訊服務，出貨隔日就會代發祝福簡訊至收件人手機，幫你表達情意。

遠傳friDay購物觀察，今年因疫情國人出國受限，多數民眾只能在國內過節，帶動禮品搜尋熱度明顯上升，甚至搭上雙12促銷，銷售提前發酵，從12月起聖誕禮物搜尋次數竄升。

遠傳friDay購物分析近月消費者搜尋熱搜商品，過節儀式感不可缺少的香氛商品熱度居高不下，像美國 VOLUSPA 梨香荔枝香氛禮盒、cocodor小型融蠟燈，售價都在千元以下，不少民眾納入送禮口袋名單中。實用度高的包包，人氣也不低，如Hello Kitty x Kiiwi O! 聯名款極厚磅機能兩用功能托特包，適合上班、出遊使用，原價近2千元，現特價819元，下殺逾4折。

近日氣溫下降，暖心家電也相當受歡迎，如infoThink角落小夥伴行動暖手寶能夠自動恆溫、持續暖手240分鐘，適合外出過節時使用，另像recolte日本麗克特Plaid厚燒格子三明治機，限時特價1580元，搜尋度也很高。

美妝保養組合也是熱門搜尋品，像限量推出CLINIQUE倩碧水磁場正貨1送1組、下殺4.5折，正好適合閨密一人一瓶，友情不停。近年超夯的按摩舒緩商品也很熱門，像是【FJ】升級38段USB深層肌肉筋膜按摩槍更下殺2.7折、免8百元。

交換禮物需求盛，遠傳friDay購物也推薦多款千元以下贈禮選擇，既可表達心意又不至於負擔過重，像是CASO陶瓷式電暖器下殺低於５折、折扣後7百元有找，NIKE男女款HERITAGE WAISTPACK腰包特價僅499元，【KISSDIAMOND】喀什米爾加厚羊絨格紋兩用披肩圍巾買一送一，原價逾5千元，特價不到千元。

其他像平台上的city’super旗艦館則推出知名日本北海道巧克力ROYCE全新聖誕限定商品系列，並推出1500元免運活動，全程低溫宅配。愛買旗艦館則推金莎巧克力24粒裝特價275元， 現還有領券現折、首購會員送150元購物金、陶瓷刀具1元加購等活動。

如果預算高些，像是Apple HomePod mini、可以留下動人時刻照片的FUJIFILM instax mini Tsum Tsum 拍立得相機 ，也是不錯贈禮選擇。

遠傳friDay購物還獨家推出贈禮簡訊服務，只要在平台購物，並在訂單查詢頁中輸入祝福話語，在商品出貨後隔日，就會發送祝福簡訊到收件人手機，不論是想要告白但是不敢當面說，事務繁忙無法親自送禮，甚至是想要送禮犒賞自己，都能透過簡訊表達心意。

遠傳friDay購物表示，贈禮簡訊服務從今年２月推出以來，使用人數、交易筆數不斷提升，累積已有破萬筆以上訂單使用，尤其逢七夕等重要節慶時，使用量就會飆高，另像是雙11等重要促銷檔期，使用量也會突然增加，顯示不少民眾即便送禮也會精打細算，趁著優惠入手，將錢花在刀口上，但心意卻不打折。