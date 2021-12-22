台灣大哥大旗下影音平台myVideo今年總觀看次數破2億，較去年成長超過一倍，創下開站以來最高紀錄，每位用戶月平均收看時間也較去年成長近三成，會員數突破800萬。其中，受疫情影響、民眾減少出遊，真人實境節目引起觀眾共鳴，拉抬節目館總觀看時數年成長高達三倍。

myVideo今（22）日揭曉2021年影音排行榜，共同出品的台劇《火神的眼淚》、台灣首部嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》分別拿下戲劇館與節目館冠軍。

戲劇榜已連兩年由台劇稱霸，繼《火神的眼淚》之後，章子怡主演陸劇《上陽賦》、台灣史詩級歷史大戲《斯卡羅》則分別拿下亞軍、季軍。今年多部優質台劇掀起收視熱潮，前10名中強勢攻下5個席次，myVideo共同出品的《未來媽媽》、今年金鐘獎最大贏家《天橋上的魔術師》分別拿下第四、第五，去年收視冠軍《我的婆婆怎麼那麼可愛》則長居榜上，為今年排行榜第十名。

台灣原創節目也擊敗韓國、歐美節目，攻占節目館排行榜前三名。冠軍由引爆台式饒舌潮流的首部台灣嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》摘下，第2、第3名為體育競技節目《全明星運動會》、《全明星觀察中》。

受疫情影響、民眾減少出遊，「真人實境節目」引起許多觀眾共鳴，節目館前10名中有超過半數皆屬實境類節目，台灣節目《阮三個》、韓國綜藝《兩天一夜》、Discovery《原始生活21天》、《富豪谷底求翻身》等節目入榜，大幅拉抬節目館總觀看時數年成長高達三倍。

今年鬼滅熱持續，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》、《鬼滅之刃：竈門炭治郎立志篇》分別拿下電影榜、動漫榜收視冠軍，目前正在跟播的《鬼滅之刃：遊郭篇》也是myVideo動漫排行榜周冠軍。

動作冒險電影為台灣觀眾最愛，《永生戰》、《拆彈專家2》、《玩命關頭9》皆榜上有名，而適合親子共賞的「動畫電影」《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》、《靈魂急轉彎》收視表現亮眼，分別搶進第2、第4。

迎接聖誕節、跨年，myVideo將於25日起在台北市東區地下街推出《廣場電影院》，31日將直播「臺北最High新年城2022跨年晚會」。