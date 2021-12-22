新北市一名吳姓男子稱30年前與女子阿雅（化名）交往，而他當兵後兩人失聯至今，年初透過友人聯繫上已婚的阿雅，兩人竟燃起舊情，大肆在車上擁吻，吳男還向阿雅坦白「仍深愛著」，經女方向丈夫坦承後，丈夫氣到向男方提告求償。新北地院審結，判吳男要賠40萬元。可上訴。

判決書指出，阿雅丈夫主張，吳男突然透過友人找上妻子，稱自己是30年前曾交往過的前男友，但因他去當兵兩人便失聯至今，且吳男不停向妻子洗腦，過去的時光中一直努力的在尋找其下落，仍然深愛著她等語。

阿雅丈夫控訴，妻子因吳男的說詞被勾起好奇心，遂與吳男互加通訊軟體，豈料，今年2月間吳男跑來家中找妻子，兩人還在車上擁抱，過後吳男猛烈追求妻子，兩人陸續在同年2至5月間多次出遊，前往汽車旅館發生性行為等。後經阿雅向他坦白不倫關係，他才驚知被戴綠帽，染上憂鬱症，心生輕生念頭，妻子則因自責，導致憂鬱症復發，阿雅丈夫認為夫妻倆均因吳男的介入身心受創，因此向法院提告求償200萬元精神撫慰金。

對此，吳男否認有與阿雅發生性行為，但對於阿雅丈夫的要求不爭執。

新北地院法官勘驗證據，發現阿雅曾坦承有與吳男發生近10次性行為，且雙方都知道彼此有家庭，但吳男一直說找了她30年，過去一直愛著她，還要勸她離婚等語；法官認為，吳男與阿雅的行為明顯超過一般男女的範疇，且足以破壞阿雅與丈夫間的夫妻信任，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判吳男要賠40萬為適當。可上訴。