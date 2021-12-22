韓國人妻網紅辛載恩（신재은，又譯申才恩）擁有魔鬼E級上圍、雪白皮膚和甜美身材，先前《魷魚遊戲》爆紅，她扮最辣士兵，僅用兩塊布遮住兩點，其他全露。最近聖誕節將至，辛載恩又有新招，她穿著短背心和小褲蹲下裝飾聖誕樹，背影秀出誇張的沙漏級S曲線，引來網友狂讚超辣。

辛載恩2年前升格為人妻，但婚後發文仍不改過去性感風格，在IG擁有271萬以上粉絲的她，雖然身高只有155公分，但靠著超不科學的身材曲線，豐滿雙峰、紙片腰、肉感翹臀，每每一出手曬照都引來上萬粉絲按讚，被粉絲們稱為真人版娜美。先前動物森友會遊戲爆紅，辛載恩也貼出自己玩遊戲的照片，只是角度與他人不同，可見她穿著低胸裝躺在地板上，由頭上照下去，雙球呼之欲出。

先前《魷魚遊戲》搭上萬聖節節慶風潮，辛載恩不免俗的跟風扮起劇中造型突出的士兵，只見她招牌紅色服裝上身，但拉鍊開到最底，露出皮革製比基尼，僅遮住乳暈，傲人圓弧上圍大放送，她寫下：「快來吧！募集遊戲志願者」，而先前她也曬出自己在家中健身房的照片，用毛巾遮住胸部，洩出東、西半球。

近日聖誕節將至，辛載恩曬出自己與聖誕樹合影，問粉絲自己布置的樹怎麼樣？「Let's make Christmas tree」，而照片中可見她穿上平肩貼身白色上衣，下半身只穿一件白色小褲，中空露出小蠻腰，讓人想入非非，粉絲回應：「That cute ass 」、「只想看妳不想看樹，是不是有什麼問題？」、「世間竟有如此尤物」、「樹好漂亮，人也漂亮」。