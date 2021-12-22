苗栗家扶中心苗栗服務站今年暑假新招收的陶笛班學生，歷經幾個月學習就能上台表演。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心苗栗服務站22日安排陶笛班學生師生同奏。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心苗栗服務站22日安排陶笛班學生與志工同奏。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

許多弱勢家庭學生常因家庭經濟困頓，沒有機會接觸學習音樂才藝，苗栗家扶中心為一圓孩子學音樂的夢，苗栗服務站特別舉辦陶笛班，提供苗栗市、後龍鎮、公館鄉等弱勢學童同樣能有學習音樂機會，並在22日下午舉辦成果發表，讓大家同為弱勢學童鼓勵加油。

苗栗家扶中心苗栗服務處為發掘學童的潛能及興趣，針對苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉等鄉鎮學童辦理「陶笛」才藝班，讓他們的成長經驗除了手遊之外，還有音樂相伴。這個陶笛狂想曲才藝班自今年3月開始上課，聘請苗栗社區大學陶笛班老師彭斐玉擔任指導，共有10名小三到小五的學童參加，利用每周3下午上課。

陶笛班才開課沒多久，就碰到5月疫情被迫停課，加上學員國小畢業退出，讓陶笛班險些解散。為能讓陶笛班持續下去，今年暑假再次招生，新學員多是中低年級的學童。陶笛班面臨多是新人的情況下，老師只好重新從入門的基礎課程開始，並有2名社大陶笛志工，陪伴學童提供個別指導，讓9名學童進步神速，也培養了耐心與挫折容忍力。

其中，就讀小3的「小宇」，因父親肢體障礙無法工作，靠媽媽從事清潔工作收入維持家庭生計。小宇就讀資源班，在課業學習上就已有限制，要學習陶笛樂譜更是一項挑戰，但因他對吹陶笛有興趣，並且由志工協助個別指導，學習速度較慢，但在自我努力練習下，小宇已經可以上台表演了，增添不少的自信。

苗栗家扶中心苗栗服務站為鼓勵這群學童，特別安排在22日下午舉辦成果發表會，9名國小學童在幾個月的學習已能站上舞台演出，更展現自信風采。