據家扶基金會今天公布的「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，發現有45.8％的弱勢家庭中有成員因患有疾病需要特殊照顧需求，其中又有18.4％的兒少需要負擔照顧責任，顯示生長於貧病家庭中，弱勢兒少易成為「小大人」，除了要自理生活、更要扛起照顧重擔。

據家扶基金會統計，家扶扶助的2萬7530戶弱勢家庭中有38.4％的家庭每月平均工作收入在2萬元以下，2萬元至3萬元也達37.82％，意謂超過7成的弱勢家庭月收入不到3萬元。

家扶基金會社工處處長周大堯表示，弱勢家庭的收入有7成不到3萬元，雖然明年基本工資要調整至2萬5250元，但統計發現，有近4成的弱勢家庭月收入連2萬元都不到，尤其近期面對通貨膨脹議題，主計總處調查也發現，11月低所得家庭的消費者物價指數也創下近9年最高。

如獨自養育2名女兒的小玟媽媽（化名），在彩券行工作的她為了爭取更多收入但每月薪水也僅大2萬5000餘元，但母親及小玟患有遺傳性疾病「神經性纖維瘤」、姐姐則患有腎臟疾病，而小玟也因幼年中風影響左腳發育，需要輔具，但預估每年輔具就要5萬餘元，小玟媽媽說，尤其最近蔬菜、雞蛋價格飆漲，「連買菜都覺得貴」。

家扶基金會的「無窮世代」募款目標為7000萬元，目前也推動「傳愛過好年」專案，呼籲民眾協助弱勢家庭度過難關。