電商產業競爭激烈，亞馬遜雖為龍頭，但後頭追兵來勢洶洶。亞馬遜的快速交貨系統讓其成功拓展影響力與市占，不過延長至晚間10點的送貨時間樂了顧客，卻也讓旗下司機相當感冒，尤其美國幅員廣大，送貨至人煙罕至的地方，還可能受到生命威脅，有司機就表示，「有幾次我看到客人手上拿槍，工作壓力其實非常大。」

CNN報導，亞馬遜市值達1.7兆美元（約新台幣47.6兆）排名全球第五大公司，然而隨著亞馬遜在美國推動更快到貨的服務，壓榨旗下員工雜音與質疑也跟著傳出。

亞馬遜的送貨系統是由3000家小型貨運商所組成，並命名為送貨服務合作夥伴（DSP）這些企業僱用約25萬名司機協助送包裹，儘管公司都是向亞馬遜租貨車，並由亞馬遜負擔費用，但在今年貨物量暴增的狀況下，很多向外借調來的貨車並不會標示亞馬遜的字樣，反而容易讓司機陷入危險中。

此外，亞馬遜延長送貨時間，從早上6點到晚上10點，比聯邦快遞（FedEx）的早上8點晚上8點、優比速（UPS）的早上9點到晚上7點還要靈活，儘管對顧客相當方便，但對司機而言卻十分危險。有現任司機表示，「夜間送貨非常具有挑戰性，壓力其實相當大，當我走近顧客家門前交貨時，有兩次都看到他們拿槍。」

由於貨物量相當大，司機除了需要在時間內送完貨的壓力，還要面對未知的危險與衝突，因此夜間送貨仍存在爭議。對此，亞馬遜發言人Maria Boschetti在聲明中表示，「夜間送貨是行業慣例，我們致力於維護駕駛的安全，並繼續投資在最先進的新技術，以確保DSP團隊在運送貨物的過程中能有足夠的工具。」