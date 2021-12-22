世界球后戴資穎勇闖世錦賽，與世界排名第3的山口茜經過來回交戰後，拿下我國女單史上第2面世錦賽銀牌。

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世錦賽結束後，深受籃球迷喜愛的NBA雖受疫情衝擊，聯盟仍堅持繼續進行賽季，MOD、Hami Video也持續每天帶來一場以上的精采轉播。12月26日的聖誕大戰是NBA傳統大比賽日，將直播東西兩強籃網vs湖人的頂級賽事。

此外，HBL高中籃球即將進入更刺激的賽程，男子複賽「山」字輩勁旅全擠在A組，女子組也將展開預賽階段，12月22日起，每天5場高校對戰，爭取八強門票，展現高校生的熱血精神。