遠傳電信獲頒GCCA（大中華區客戶中心聯盟）與TCCDA（台灣客服中心發展協會）頒發的「最佳客戶體驗」雙獎肯定。

遠傳同時獲得該協會頒發的「最佳服務創新企業」、「最佳客服系統應用企業」，「最佳客服電銷團隊」、「最佳客服系統技術團隊」、「最佳智能系統技術團隊」、「最佳客服訓練團隊」等獎項。

另外，個人獎項部分也有「最佳客戶服務之星」、「最佳客服行銷之星」、「最佳客服系統管理主管」、「最佳現場管理之星」、「最佳客服訓練之星」等10位同仁獲獎，總計榮獲18項大獎，成為今年電信業獲獎最多的業者。

遠傳表示，領先業界打造一致性的全通路顧客服務，以多元管道提供用戶便利的服務體驗，秉持「將心比心」的服務理念瞭解客戶需求、創造差異化服務。遠傳也相信服務的基本功，規劃五大服務主軸，透過標準化及科技工具，讓客戶無論是透過實體、電話或是官網線上進行諮詢，都能獲得如親友般的溫馨感受。遠傳深信：惟有「將心比心」視顧客為家人，設身處地為顧客著想，服務才能觸動人心。

今年在疫情嚴峻的考驗下，遠傳全通路客服系統以客戶旅程設計出五大客戶服務情境包含探索、購買、實現、服務與支援、續約與分享，再依據情境規劃系統模組，讓客戶在各通路都能有精緻的服務體驗。

遠傳強調，面對瞬息萬變的環境，遠傳透過每一次的客戶觸點，以友善的方式設計客戶體驗，獲得電信業唯一連續14年通過SGS Qualicert服務驗證，更成為亞洲首家並持續通過ISO 18295：2017客服中心管理認證的電信業者，領先業界打造出「有個性、有溫度」的全方位客服，從Care（傳統客服）到Caring（主動關懷），翻轉客服營運模式，再創佳績。