7000萬年前保存超完整的偷蛋龍胚胎重見天日，胚胎在蛋裡頭如鳥類般呈現蜷曲姿勢。

大陸江西省挖出一顆恐龍蛋，科學家研究後發現裡頭的偷蛋龍胚胎保存相當完好，更令人意外的是，這隻恐龍寶寶蜷曲身體，宛如鳥類孵化的模樣，讓科學家進一步了解恐龍胚胎孵化前在蛋裡面是如何活動的，以及與鳥類的關係。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、國家地理雜誌（National Geographic）報導，2000年大陸英良石材有限公司在江西省贛州市發現一顆恐龍蛋化石，不過這顆恐龍蛋隨即被束之高閣，15年後英良公司人員在整理化石時才發現這顆恐龍蛋，恐龍蛋才得以重見天日。

大陸、英國、加拿大的研究人員進一步發現，這顆恐龍蛋化石可追溯至7000萬年前，它相當特別，裡頭的偷蛋龍（oviraptorid）胚胎保存得非常完好。

Scientists find perfectly preserved dinosaur embryo preparing to hatch like a bird https://t.co/N08RUzZ0Xn — The Guardian (@guardian) December 21, 2021

加拿大卡加立大學（University of Calgary）副教授澤倫尼次基（Darla Zelenitsky）指出，恐龍寶寶的骨頭小又脆弱，能夠以化石形式保存下來的情形相當罕見，因此發現這隻完整保存的偷蛋龍胚胎是相當幸運的事。她說自己研究恐龍蛋25年，都還沒看過這樣的恐龍蛋，「這是非常驚人的樣本。」

研究人員於21日將研究成果刊登在美國科學期刊iScience。

研究人員發現的另一項意外成果是，蛋殼裡的偷蛋龍胚胎如鳥類般呈現蜷曲姿態。

Exquisitely preserved dinosaur embryo is discovered inside a 72 million-year-old fossilized EGG



Read More: https://t.co/EujjwgsUu0 pic.twitter.com/SIXZbeEDeM — Daily Mail Online (@MailOnline) December 21, 2021

澤倫尼次基指出，由於鮮少有完整的恐龍胚胎骨骼保存下來，因此直到現在，學界對於恐龍蛋孵化前，胚胎在蛋裡面發生了什麼事仍所知不多。

這顆恐龍蛋長約17公分，裡頭的偷蛋龍胚胎預估身長達27公分，研究人員相信，這隻偷蛋龍長大後可達2至3公尺，由於它由英良石材自然歷史博物館收藏，因此又被暱稱為「英良貝貝」（Baby Yingliang）。

研究人員進一步研究英良貝貝與其他偷蛋龍胚胎的姿勢，他們總結，恐龍蛋孵化前，胚胎在蛋裡面移動及改變姿勢的方式和鳥類相似。

7000萬年前的偷蛋龍蛋化石重見天日，裡頭的胚胎保存超完整。

在現代鳥類中，胚胎在蛋裡面的移動是由中樞神經系統控制，鳥類準備孵化前，會將頭部蜷縮進右翼下方，在牠們用背部撞裂蛋殼時，這個動作能夠穩定頭部，是能否成功孵化的關鍵，如果胚胎沒有呈現蜷縮姿勢，孵化失敗而死亡的風險就會提升。

帶領這項研究的英國伯明罕大學（University of Birmingham）研究人員馬慧芯（Fion Waisum Ma）指出，多數非鳥類恐龍（Non-Avian Dinosaurs）的胚胎都不完全，例如骨頭和關節分開，她說科學家看到這顆胚胎完美地保存在恐龍蛋裡、像鳥一樣的躺著時也相當驚訝，「這個姿勢先前都還沒在非鳥類恐龍中看到。」

她說，研究顯示現代鳥類胚胎的蜷縮行為最初源自於恐龍祖先。