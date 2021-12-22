歲末年終，正需要一本桌曆規劃新局。開發金控旗下的中華開發文教基金會開發了虎年多功能木座桌曆，兼具「手機架」與「備忘錄」功能，在線上會議盛行的疫情當下，成為全集團最搶手的辦公桌上物品。這款木座桌曆是文教基金會協助臺東向陽薪傳木工坊聯手開發的新商品。鄰近臺東多良車站的向陽薪傳木工坊，今年因疫情衝擊，觀光客銳減，一度面臨發不出員工薪資的窘境。基金會為了幫助木工坊度過難關，建議木工坊在桌曆底座上設計出可放置手機與名片的溝槽，這款貼心實用的文創商品，不但解決開發金控同仁們置放手機的需求，也為木工坊迎來其他訂單，如同一場及時雨穩定了生計問題。

中華開發文教基金會董事長辜仲瑩深信「教育是最有價值的投資」，基金會期許能為台灣的教育資源注入新的動能。近年的桌曆，都邀請基金會長期培育的學生畫家作畫，2022年桌曆主題：「古詩新畫」，是由高雄鳳新高中美術班共同創作，鳳新高中鄭伊璟老師表示：「同學們看到自己的作品能印在開發金控集團的桌曆上，都有備受肯定的成就感，對學生是非常寶貴的經驗。」

開發金控落實社會責任的長期承諾，在今年疫情最嚴峻時，仍持續透過基金會關注長期培育的獎助對象，推動系列線上公益美術、舞蹈、木工等課程，安定疫情下蠢蠢躁動的情緒。如同開發金控今年桌曆「古詩新畫」的創作精神，在既有穩固基礎下，以全新思維陪伴員工、客戶，迎向未來多變的挑戰。