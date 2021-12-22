為提升偏鄉居民公平醫療的權益，玉山銀行與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，玉山銀行董事長黃男州及牙醫師公會全聯會理事長陳建志今日共同宣布，要在花蓮縣、台東縣及高雄市等偏鄉小學設置23座牙科固定式治療椅，提升行動醫療量能，照護偏鄉學童口腔健康。

全台有81個無牙醫鄉鎮，居民就診不易。根據衛福部統計，台灣兒童恆齒齲蝕率(DMFT)2.5高於WHO所訂DMFT 2的目標，而偏鄉兒童齲齒問題更形嚴重，透過牙醫師自願至偏鄉學校駐診，改善兒童齲齒問題。台東縣太麻里鄉大溪國小的校護提到，以前使用的是躺椅及簡易牙科設備，孩子很抗拒牙齒檢查，現在有了更好的牙科治療椅，讓孩子能夠體驗在牙醫診所看牙的感覺，心情上較放鬆，大大提高看牙意願。

健保署長李伯璋除了高度肯定牙醫師在偏鄉醫療的投入與付出，並感謝玉山銀行捐贈舒適設備，讓牙醫師拓展社會服務精神，闡揚「病人優先、品質優先及弱勢優先」的核心理念，是政府、牙醫界及企業共同攜手守護偏鄉的優良典範。

牙醫師公會全聯會理事長陳建志表示，牙醫師長期關注「弱勢醫療」，致力讓偏鄉民眾得到更好的口腔照護及健康，感謝玉山銀行看見牙醫師的愛心及熱情，並願意捐贈設備及挹注志工人力，協助更多牙醫師達成偏鄉醫療的使命。

玉山銀行董事長黃男州強調，玉山重視ESG，以具體目標及行動回應聯合國永續發展目標(SDGs)。在SDGs目標3：良好健康與福祉的面向，玉山自2019年便開始捐贈牙科治療椅及到宅服務牙科設備，玉山志工亦參與義診團服務，感謝牙醫師的熱血投入及無私付出，「偏鄉地區固定式治療椅捐贈計畫」讓玉山可以為偏鄉與弱勢民眾的口腔健康盡一份力量。玉山銀行除了結合金融本業的專長，更攜手各界夥伴，透過跨團體不同領域的合作，追求共融共好，發揮企業影響力，期望打造更美好的社會。