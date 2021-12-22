50歲的周先生（左一）左膝因創傷引發退化性關節炎，經自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療，如今又可以揮桿打高爾夫球。（馮惠宜攝）

50歲的周先生大學打籃球傷了左膝的十字韌帶，爾後又熱衷滑雪與打高爾夫球，但近兩年前發現走路後出現遽痛，就醫發現其左膝因創傷造成退化性關節炎，施打玻尿酸及服用止痛藥治療未見改善，不想手術置換人工關節，經中國醫藥大學附設醫院骨科部主任陳賢德評估，透過自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療，如今又能回到球場上揮桿。

陳賢德指出，退化性關節炎從出現症狀到需要進行關節置換期間，多採消炎藥物或玻尿酸注射治療，但大多只能減輕症狀，對於軟骨的修補復原幫助甚少，近年因生物技術發展，國外文獻研究顯示間質幹細胞具有分化成肌肉、骨骼、脂肪、軟骨等多重組織，並具有抗發炎及免疫調節之能力，該院骨科部與長聖國際生技於110年2月開始執行幹細胞治療膝關節炎，已有28人接受治療，16人已完成兩次完整治療。

周先生22日現身說法，他大學時代愛打籃球，左膝十字韌帶曾受傷，但因年輕不以為意，出社會後又愛滑雪、打高爾夫球，7年前左膝再度受傷，接受關節鏡治療後緩解，未料這兩年左膝走一走就會突然痛到無法動彈，最初以施打玻尿酸及服用止痛藥治療未見改善，醫師還建議置換人工關節。

但他不想開刀，輾轉到中國附醫骨科部尋求陳賢德評估，開始接受自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療，分別於5月及7月共接受兩次幹細胞注射，治療後恢復良好，周先生表示，現在打高爾夫球時，無任何膝蓋疼痛情形發生。

陳賢德指出，「自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療」在臨床治療上，會先採集骨髓中約30cc的血液，進行幹細胞的篩選，然而細胞數量相當稀少，所以下一步需作細胞培養，當達到治療約1億顆數量時，再分成2次幹細胞注射治療，每次注射約5千萬顆幹細胞進入關節腔。

陳賢德表示，關節軟骨的磨耗會隨著年紀及活動而逐年增加，當磨損嚴重時就會感到關節痠脹，疼痛及無力等症狀；在還未惡化到軟骨完整磨耗前，採「自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療」可減緩疼痛與發炎，有效延遲甚至不用置換人工關節。