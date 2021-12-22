感測元件大廠台亞半導體（2340）（原名光磊）於今日董事會後發布重大訊息公告，將透過轉投資公司成立積亞半導體股份有限公司，間接證實日前台亞將切入第三代半導體的市場傳言。

台亞半導體公布，為配合公司營運規畫，決議以間接投資設立100%子公司積亞半導體（股）公司，投資金額定於新台幣3.1億元以內。暫訂英文名稱為ProAsia Semiconductor CorporationPASC。

台亞半導體發言人戴菁甫表示，台亞在化合物半導體領域之產品早已經完成驗證並且出貨，此部分的營收占台亞整體營收比例尚未體現，但隨著市場的成熟與需求快速成長，台亞將透過轉投資成立的積亞半導體，宣告正式切入第三代半導體的研發與製造，惟具體將進行開發與製造何類產品，此部分涉及特定的技術產品布局，屬於公司機密目前無法多作說明。

全世界所謂化合物半導體（俗稱第三代半導體）的領先廠商就屬於日亞化學與CREE（科銳），其中CREE在10月宣布更名為Wolfspeed Inc.以「WOLF」股票代號在那斯達克交易所掛牌的碳化矽（SiC）技術和生產的廠商。同樣進行改名動作的台亞半導體將從日亞化學引進化合物半導體新技術的消息，在今日重大訊息公告後獲得證實。

台亞半導體今年營運明顯轉好，並在日本日亞化學常務取締役暨台亞副董事長戴圳家運籌帷幄之下，快速且大幅的進行業務面改革，從私募案到今年10月間股臨會的改選，可以說在日亞化學全面主導的台亞董事會進行高速轉型。台亞更名後，規畫申請變更上市類別，挾半導體產業光環，加上引進日亞化學資金與技術，持續導入化合物半導體領域，也獲得市場認同。