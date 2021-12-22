台北市「捷運圓山站西側公辦都更案」今（22）日開工動土，行政院長蘇貞昌表示，此項公辦都更案藉由公私合力、官民合營方式創造「五贏」局面，成為未來其他公辦都更案的典範，期盼未來能透過公私合力加速推動危老改建及社宅政策，持續創造多贏局面。

麗寶集團與國家住都中心聯手合作「捷運圓山站西側公辦都更案」，規畫將位於捷運圓山站西側的承德路三段與庫倫街一帶地段，斥資43億元打造為結合住宅、商場及飯店的複合式建案，並由福容大飯店進駐打造新旗艦店、預計2025年完工。

蘇貞昌表示，此項公辦都更案在國家政策、人民、台北市政府、投資建商及進行效率等五方面締造「五贏」局面。此次公辦都更案效率非常高，可做為未來其他公辦都更案的典範，並加速完成各方面事項。

而原先老舊聚落及未充分利用土地，在國家住都中心提出計畫、內政部營建署及北市府相互合作，以舊換新方式充分利用土地價值，建商麗寶集團亦提供修復歷史建物經費，保存老舊建築及回憶，使人民能享受更好的生活品質，亦可進一步增加北市府財政稅收。

蘇貞昌也感謝麗寶集團董事長吳寶田領導團隊，投入40多億元資金盡力與原住戶溝通，並發揮整體建築多樣性功能，相信以其豐富的資金管理、建築營造、飯店營運等經驗，必能成功為公私合力樹立典範，使全國同步展開更多都更計畫，讓政府、人民及企業獲益更多。

蘇貞昌強調，政府希望加速推動危老改建及社宅政策，並指示財政部及內政部營建署，儘速盤整閒置公有土地及資產，按部就班做好都市計畫程序及銀行資金注入等事宜。同時，期盼代理國家住都中心董事長的內政部次長花敬群，未來能繼續貫徹所學、創造多贏局面。