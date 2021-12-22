知名上市建商興富發集團旗下潤隆建設，遭檢舉疑似涉及公務人員圖利案，調查局新北市調查處獲報，22日兵分多路搜索，約談多名基層公務員到案，另潤隆董事長蔡聰賓則被依關係人身分約談，稍晚將移送地檢署複訊。

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