疑涉公務員圖利案 調查局搜索潤隆建設、董座遭約談 16:262021/12/22 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名上市建商興富發集團旗下潤隆建設，遭檢舉疑似涉及公務人員圖利案，調查局新北市調查處獲報，22日兵分多路搜索，約談多名基層公務員到案，另潤隆董事長蔡聰賓則被依關係人身分約談，稍晚將移送地檢署複訊。 麗寶建設圓山公辦都更案動土 2025年完工 勇鷹第二號量產機今飛台東 漢翔董座胡開宏同乘交機 #約談 #圖利 #調查局 #潤隆建設 #搜索 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉地下匯兌逾4億 華耀通運負責人50萬交保 09:212021/12/22 社會 因應春節人潮 屏縣釋出千格停車位 15:302021/12/22 生活 大陸兩辦發文 嚴查統計造假、弄虛作假 11:062021/12/22 兩岸 涉地下匯兌3年來經手4億 華耀通運負責人遭搜索約談 17:172021/12/21 社會 「菜鳥警校生」真實上演 機警實習生立大功 11:202021/12/21 社會 《電機股》盧明光卸大同董座 化合物半導體前景這樣看 13:582021/12/22 財經 國發會：高捷黃線將陳報行政院並建請同意 09:582021/12/21 房市新訊 台南第一期藍線延伸線將陸續舉辦說明會 15:092021/12/21 區域情報-台南 《航運股》漢翔量產第二架高教機 董座率領飛交 13:412021/12/22 財經 《電機股》百年大同再翻新頁 拚活化資產發股利 08:352021/12/22 財經 高捷延伸林園 可行性評估獲核定 04:102021/12/21 地方新聞 社會熱門新聞 高雄市刑大警爆出走潮！18人請調原因曝 全因「三少」 - 社會 SOD竟然是真的！13歲少年是處男 49歲女師「上陣實戰教學」 - 社會 徐若瑄6天3澄清沒介入「李王婚姻」律師李怡貞：1句話就夠了 - 社會 扯！蘇貞昌遭告散布假訊息 警沒訊問又逾期移送法官不受理 - 社會 「警界奧斯卡」國家警光獎 新北警勇奪大滿貫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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