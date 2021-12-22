大陸教育部22日記者會上指出，2022年大陸碩士研究生招生考試將於25日至27日舉行，全大陸報考人數達457萬人。針對報考人數大幅增加，及因疫情關係，大陸教育部將實施特別措施，包括及時妥善處置疫情封控地區滯留考生就地參加考試、增設備用考點、隔離考點及醫院考場、集中隔離點考場等。

大陸教育部指出，針對考生增加、因應疫情，將實施一系列措施，包括：一、全面加強工作部署。大陸教育部會同國家教育統一考試工作部際聯席會議成員單位，提前召開考試安全工作視頻會，指導各地統籌做好疫情防控常態化條件下的研考組織工作。

二、及時開展專項調度。對疫情形勢複雜的重點省份進行專項調度，進一步完善應急處置方案，及時妥善處置疫情封控地區滯留考生就地參加考試，協調部署各有關省份和招生單位做好自命題試卷調配和標準化考場增設工作，確保相關考生順利參加考試。

三、增設相關考點。增設備用考點、隔離考點及醫院考場、集中隔離點考場等，全力確保考生和考試工作人員身體健康和生命安全。四是加強考試組織管理。進一步規範考生進入考點（考場）安全檢查工作要求，加強考務人員業務培訓和警示教育，切實嚴肅考風考紀，維護考試公平公正。

大陸教育部也提醒大陸廣大考生，要認真做好個人疫情防護，提前了解考點有關研考防疫要求，按規定做好各項準備。要充分考慮體溫檢測、安檢等因素，合理安排考試期間出行時間和路線，預留足夠赴考時間。