泰國當今最具國際知名度與影響力的藝術家Alex Face，台灣觀眾對其在華山文創園區的塗鴉代表作「三眼兔」並不陌生，近日他在台推出《隱形邊界》展，則是他首次於大中華區的個展。

Alex Face自2002年開始於街頭塗鴉作，並常以自己的臉為主題，便是他藝名中「Face」的由來。Alex近3年來先後於曼谷、威尼斯、芝加哥、洛杉磯、法屬留尼旺島、新加坡和東京等地舉行個展與聯展，皆引發大幅關注。

2009年Alex Face初為人父，看著襁褓中女兒充滿困惑的神情，觸動他的創作靈感而催生了他極具標誌性的「三眼兔」角色Mardi，並以女兒的名字來命名，身著兔子裝扮象徵著孩童的天真，又暗喻孩童在社會中處於弱勢的角色，以及藝術家對所處環境的思考以及對未來的擔憂，Alex希望藉此連結更多孩童相關的社會議題。

「隱形邊界 INVISIBLE BORDER」是Alex Face最新的創作系列，討論從地理到心靈層面的邊疆議題，延續藝術家對於孩子們在動盪國際情勢下的擔憂。2017年，Alex受邀至中國大陸深圳進行壁畫創作，他被映入眼前的畫面所衝擊：一處坐落於港口旁的時髦咖啡廳與勞工棲身的簡陋小屋，形成鮮明對比。

「我看見許多人在咖啡廳前拍了許多照片上傳至社群媒體，不久後我又看見一位穿著簡陋的孩童從小屋跑了出來，來到了咖啡廳被眼前景象震懾住，咖啡廳對他而言彷彿是不同世界，我感覺像是有一道隱形的牆分化著當前的人們」Alex以紀念碑大小的壁畫描繪著經典三眼孩童，安靜坐在鞦韆上望著前方，身軀卻被鐵線分割。

此次Alex Face在台灣雷相畫廊推出個展，作品在開展前就已完售，畫廊指出，即便他現在已蜚聲國際、邀約不斷，但他仍維持習慣，每到一座城市展覽，必定要求主辦單位協助尋覓可供他塗鴉創作的地點，持續他對社會議題的關注。