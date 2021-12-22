高股息ETF是國人喜愛的投資標的之一，今(22)日掛牌上市的00900富邦特選高股息30因指數回測後有接近10%的殖利率，吸引不少投資人目光，該不該買00900、要不要捨0056元大高股息換00900等更是近期投資人關切的話題，專家表示，買進之前應該先了解0056與00900兩檔ETF的的選股邏輯以及差異，並認知「高股息」不一定等於「高獲利」、「高配息」也不一定等於「高填息率」」等真相。

富邦投信旗下「富邦特選高股息30(00900) ETF」的選股邏輯是以貼近實際配息結果來篩選成分股，由於追蹤的指數「特選臺灣高股息30指數」過去10年平均股利率回測結果高達近10%(9.9%)，引起存股族投資人高度關注。

有別於0056的選股邏輯是預測未來一年現金殖利率最佳的前30檔個股，一年調整2次的頻率，資深分析師林成蔭在《鈔錢部署》節目中表示，00900重視的是當時的殖利率，只要今年配得好的就納入，因此，每年會進行3次換股，分別在4月率先掌握第2季度股息收益、7月有效掌握除權息旺季行情，以及12月捕捉旺季後如半年配、季配等配息，並依當時計算方式選出殖利率排名前30檔個股。

對於00900的一年3次更新成分股參與除息，外界擔心將造成周轉率太高，進而導致交易成本大增，對操盤有豐富經驗的林成蔭表示，看起來一年周轉率可能超過70%，但也不是前所未見的高，如果獲利率可以勝過周轉率，倒也沒有什麼不好，至於實際成本要等上市一段時間後才看得出來。

節目主持人理財專家盧燕俐則提醒買台股高股息ETF前一定要認知的3個真相，第一，高配息≠高獲利，以大家最熟悉的0050元大台灣50與0056元大高股息兩檔ETF為例，0056雖然叫做高股息，但0050的長期財富累積效果更勝一籌；第二，高配息≠高填息率，最重要的是能不能填息，以及填息速度快不快。

第三，高配息≠低周轉率，盧燕俐表示，為了創造更好的績效，或是為了符合選股邏輯，高股息ETF極有可能在持股上不斷調整，周轉率就會變高，交易成本會跟著墊高，大家能不能接受，就是另外一個問題了，因此，希望大家在買之前一定要記清楚這3個真相。