「優質偶像」王力宏一場離婚演變成地獄級戰場，老婆李靚蕾大爆他婚後出軌、約砲還召妓，並在王力宏提及自己當初遭強逼結婚後，始終活在害怕威脅中，李靚蕾也搬出文件實錘回擊，並揭露心理師診斷王力宏性成癮及自戀型人格，種種人設崩壞引發外界議論。

王力宏出道以來一直引以為賣點的正面優質形象，就因為他面對婚姻與感情的失當，演變成人生、事業雙毀的局面，反觀老婆李靚蕾的理性與強大，讓外界佩服不已，封她為「蕾神之錘」，至於王力宏被踢爆的私下種種黑暗面，知名精神科醫師鄧惠文近日上《新聞挖挖哇》節目，解析性愛成癮者的心理特質，直言這樣的心理疾病患者所追求甚至依賴的，是立即而非長久的滿足感。

鄧惠文醫師在節目上分析性成癮同時受生理與心理的影響，生理方面可用藥控制，目的是調解性慾、抑制性衝動，但心理的部分是較為棘手的，指出患者「會去追求、依賴立即的親近感跟滿足感」，提及有些人小時候受到心理創傷，長大後變得沉浸於一夜情，這樣很短時間內與人有親密的接觸，能讓他們感受到自己的重要，但往往會把這種感覺跟愛混為一談。

在王力宏提出自婚後就接手婚姻諮商一事，李靚蕾承認有此事，但表示男方闡述的內容不對，王力宏聲稱「長年活在恐懼、勒索和威脅之下」，李靚蕾反駁，表示有心理醫師認證，她才是長期被情感操控、精神虐待的那一個，而王力宏被判定有性成癮等問題，還會跟親友造謠老婆有精神疾病，藉此詆毀，而之所以換了多達5名心理醫生，並非是醫師不適任，李靚蕾表示，那是因為王力宏在找一個「會被你說服你太太是個瘋子的心理師」。