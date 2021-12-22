桃園市觀音區有名夾娃娃機台主，因將其所有的6台娃娃機增加彈跳台及障礙物推板等裝置，屬於違法改裝，與原本申請的內容及操作不符，有涉嫌賭博之虞，大園警分局與市府經發局組成稽查小組，21日稽查當場查扣6部機台、賭資1萬多元及商品等，全案依違反電子遊戲管理條例及賭博罪送辦。

大園警分局表示，近年娃娃機台風潮興起，類似店家越開越多，部分台主為了讓機台與眾不同，擅自進行改裝，藉此吸引客人上門，但違法改裝機台，導致與原本申請的內容及操作不符，已屬於電子遊戲機，須受電子遊戲場業管理條例規範並另行登記。

警方指出，日前有民眾檢舉，指稱觀音區中正路上有處店家內有娃娃機台擅自改裝，警方與市府經發局隨即組成稽查小組，21日下午前往稽查，經發局人員現場查看機台後，確認有5部設置彈跳台、1部裝有障礙物推板等裝置，屬於違法改裝，已違反電子遊戲場業管理條例。

警方說，娃娃機台經過改裝後，已不符合選物販賣機的原意，變為具有「射倖性」的賭博行為，警方當場查扣6部娃娃機台、賭資1萬多元及玩具模型、藍芽喇叭等商品，詢後將39歲的陳姓夾娃娃機台主依違反電子遊戲管理條例及賭博罪送辦。