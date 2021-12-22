47歲邱先生腰部和腳長期疼痛，雙腳越來越無力，甚至無法走路，經人介紹到長安醫院神經外科尋求副院長李漢忠治療，透過問診發現他連大小便都有問題，不但頻尿且常會失禁，透過核磁共振發現脊椎竟有二顆腫瘤。經手術治療後，邱先生表示疼痛大幅改善，甚至可以單腳站力，更可喜的是大小便也都恢復正常排解了！

長安醫院副院長李漢忠指出，47歲男透過核磁共振發現脊椎竟有二顆腫瘤。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

李漢忠表示，起初病患檢查肌耐力，雙腳只有3~4分，代表站著就有困難了，立刻安排核磁共振檢查，發現除了在第12胸椎脊髓內有腫瘤外，在第1、2腰椎脊髓外竟然還有一個神經腫瘤，這情況非常少見。若不盡快治療，有可能會發生因脊髓損傷造成的馬尾症候群，很多到最後是一輩子小便失禁。

因兩顆腫瘤造成脊髓跟神經的壓迫，使得病患下肢無力、頻尿，因此建議病患立即手術。李漢忠採取椎板切除術，利用顯微儀器和長期累積的經驗和技巧，安全的把脊髓腫瘤取出。邱先生術後說恢復非常滿意，本來沒辦法站立走路，在第7至10天左右，就可以走的非常好，甚至都可以單腳站立了；連小便都正常了，定期回診追蹤即可。

李漢忠呼籲，如果有出現異常的小便頻尿、失禁，或腳麻痛、漸漸無力的現象，如上下樓梯容易軟腳跌倒，一定要盡早就醫檢查是否有潛在腫瘤發生。