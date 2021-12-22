廟方特別為鎮殿二媽換上全新神衣。（張毓翎攝）

相隔百年第1次！距今有400多年歷史的台南鹽水護庇宮，將於24日至28日舉行「辛丑百年香路往郡會香」，預計早上6點啟程，循著古香路，與沿途的友宮廟會香交陪，第3天抵達目的地、府城祀典大天后宮會香，將有近4000人與會，規模浩大，為難得的宗教盛事。

鹽水護庇宮前往祀典大天后宮會香，由主帥護庇宮三媽，帶領大媽、二媽等6尊神明至祀典大天后宮，24日第1天將駐駕善化慶安宮；第2天在鹽行天后宮和禹帝宮；第3天抵達目的地、祀典大天后宮駐駕祈福、會香；第4天回程到新營太子宮；第5天回到鹽水境內遶境。

鹽水護庇宮祭典組長吳青鴻表示，祀典大天后宮是全台第一官建媽祖廟，不論各地媽祖廟在台歷史多久，「祀典大天后宮」位階就是高一階，清朝時期前往大陸湄洲進香不方便，因此，像鹽水護庇宮等媽祖廟，便轉往祀典大天后宮會香、拜謁聖父母，當時成為歷年來固定習俗。

吳青鴻說，然而，根據《祀典大天后宮宮誌》記載，民國26年因回途在中營茅港尾莊時，二、三媽轎班爆發糾紛而從此暫停此活動，直到5年前，葉伯男擔任主委後，兩宮的交誼才變得更加密切。睽違百年，兩宮首次恢復會香，相關作業從去年就開始籌備。

吳青鴻提到，過去廟裡的重要祭典，通常在9、10月舉行，去年擲筊請示媽祖選定日期，媽祖指示在12月底舉辦，讓眾人覺得詫異，直到今年本土疫情爆發，才驚呼「媽祖真的很靈驗」；另，這次特別邀請到新營太子宮中壇元首來擔任「開路先鋒官」，助一切順利圓滿。