漢皇集團今（22）日表示，近期積極與政府合作，在都會核心區推動都更、危老重建，並已標下雙北市多筆土地，預計2022年推案量，將突破百億。

漢皇集團董事長孫正乾表示，近年來雙北市的都市更新與建設、產業發展，就業機會增多，房屋剛性需求提升，但屋齡50年以上的老舊建物，充滿危安疑慮，加上年輕世代不喜歡住舊屋，因此推動都更危老案，回應舊屋換新、首購青世代族群購屋夢想，打造「新型態健康、安全、智慧宅」。

自2022年起，漢皇集團推案量大爆發，至少有10大都更、危老案，陸續推案。

其中，「永和大陳社區案」，預計於3年後推出，基地面積7176坪，將與新北市府合作，規劃9棟地上33層樓SRC建築，漢皇預計可售金額達360億元。

另外中和景安站附近、新店輕軌K8站附近兩筆都更危老重建案，總銷共約30億元。

接下來還有信義區基隆路案、永和永安市場旁危老案、光復街都更案、中興段都更案、中和雙和醫院對面自建案等，合計總銷逾300億元。

另外該集團首度跨足台北市的兩個建案，分別位於中正區重慶南路、武昌街口和大安區光復南路，總銷合計約50億元。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，漢皇集團多年深耕於中永和地區，近年逐漸開花結果，接下來公司每年都將維持百億以上推案量體，將穩定的挹注營收。

孫鼎翔表示，制震系統是漢皇旗下所有建案的設計基礎，為了給予住戶更安全居住品質，在地震危害來臨時，建築的強度更高，住起來更有保障。

孫鼎翔表示，今年漢皇的指標大案「漢皇欽禾」，基地1079坪，為雙面臨路方正角地，地主看見漢皇以往在中永和地區的建築品質與業界的口碑，決定攜手共同合作開發，規劃成27～38坪的輕豪宅，總銷約30億元，戶數規劃約232戶。

孫鼎翔強調，在建築外觀上，借鏡美國帝國大廈的垂直建築形式，設計25層樓高新古典風格，超高建築在當地具有指標性；另外即便住市中心也要有自然景觀、開闊的居住環境，因此，邀請上境景觀團隊，更體現了上境珍惜土地、尊重自然的核心精神。以27％超低建蔽率，為住戶規劃780坪花園、廣場及全樹海林蔭街廓；頂樓設置有凌空花園、SKY BAR、星空露營區，打造被綠意環繞的宜居家園，吸引不少中和在地人舊屋換新、青年首購、二代置產、科技業主管購買，目前公開銷售後已售5成。